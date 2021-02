Die gefällten Bäume in den Goldwiesen an der Saale.

Ein aufmerksamer Bürger informierte die Stadt Jena über gefällte Bäume in den Goldwiesen an der Saale. Der Ort befindet sich am Gelände des Nahverkehrs in Burgau. Durch den Kommunalservice wurden daraufhin 18 gefällte Birken mit einem Stammdurchmesser von 10 bis 25 Zentimetern und Baumhöhen bis 14 Metern erfasst.

Dies stellt einen schwerwiegenden Eingriff in eine Ausgleichsfläche dar. Der Zentrale Ermittungs- und Vollzugsdienst (ZEVD) ist informiert und startete die Aufklärungsarbeiten.