19-Jährige überschlägt sich mit Pkw - Unbekannte scheitern bei Einbruch

Jena. Das sind die Polizeimeldungen für Jena:

Unbekannte machen sich an Büroräumen zu schaffen

Unbekannte machten sich im Zeitraum vom 6. April bis 11. April an Büroräumen in der Paul-Schneider-Straße zu schaffen. Über das frei zugängliche Treppenhaus gelangten sie zu den Räumen.

Laut Angaben der Polizei öffneten sie eine Tür gewaltsam, scheiterten jedoch an einer weiteren. Die Polizei ermittelt nun, ob es den Unbekannten gelang etwas zu erbeuten.

19-jährige Autofahrerin kommt von der Straße ab und überschlägt sich

Zu einem Unfall kam es am Montagabend. Eine 19-jährige Autofahrerin war von Lehesten Richtung Rödigen unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Laut Polizei überschlug sich der Pkw, wodurch sich die 19-Jährige leicht verletzte.

Unbekannte scheitern bei Einbruch

Unbekannte versuchten am Dienstagabend in einen Autohandel einzubrechen. Die Blechverkleidung an der Gebäuderückseite sowie ein Fenster im Frontbereich wurden beschädigt.

Laut Polizeiangaben gelang es den Tätern nicht in das Gebäude einzudringen. Bei der Anzeigenaufnahme wurde allerdings ein Graffiti auf dem Dach gefunden. Ob dieses mit der Tat in Verbindung steht, ist bisher ungeklärt.