20-Jährige landet mit Auto auf Dach - Motorrad gegen Auto geworfen - Einbruch in Kindergarten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20-Jährige landet mit Auto auf Dach - Motorrad gegen Auto geworfen - Einbruch in Kindergarten

Motorrad gegen Auto geworfen

In der Leipziger Straße in Jena stießen am Mittwoch Unbekannte ein Motorrad der Marke Hyundai um, teilte der Eigentümer der Polizei mit. Der oder die Täter warfen das Fahrzeug entgegengesetzt der Seitenständerrichtung um und trafen damit auch noch einen Pkw, welcher daneben abgestellt war. Motorrad und Pkw wurden beschädigt.

20-Jährige landet mit Auto auf Dach

Eine 20-jährige VW-Fahrerin landete am Mittwochabend mit ihrem Fahrzeug auf dem Dach. Die junge Frau war auf der Landstraße zwischen Apolda und Jena unterwegs, als sie aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse in einer Kurve bei Isserstedt von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht. Ihr Fahrzeug hingegen musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden.

Scheibe eingeschlagen und jede Menge Werkzeug gestohlen

Im Zeitraum vom Donnerstag, 21. Mai, 14 Uhr, bis Freitag, 22. Mai, 16.30 Uhr, schlugen Unbekannte in der Stadtrodaer Schillerstraße die rechte Heckscheibe eines Lkw Ford Transit ein und stahlen aus dem Fahrzeug eine Vielzahl an Werkzeug, wie ein WERA-Schraubendreherset, einen KNIPEX-Seitenschneider, verschiedene Zangentypen, VAGO-Quetschzangen, MAKITA-Akkuschrauber, Winkelschleifer und Schlagbohrmaschine. Der Sachschaden wird mit etwa 350,- Euro und der Beuteschaden mit knapp 3000,- Euro angegeben.

Dreiste Diebe stehlen „Spendenhaus“ aus Miniaturpark

Dreiste Diebe entwendeten in der Zeit vom Freitag, 29. Mai, bis Dienstag, 2. Juni, im Eisenberger Mühltal das „Spendenhäuschen“ samt Geld im dortigen Mühlen-Miniaturpark. Das Häuschen ist als kleines Fachwerkhaus gestaltet. Der Schaden wird mit etwa 450 Euro beziffert.

Holztische aus Kindergarten gestohlen

Zwischen Freitag, 22. Mai, und Dienstag, 2. Juni, stiegen Unbekannte in das Gelände des Zöllnitzer Kindergartens ein und entwendeten zwei Kinderholztische im Wert von etwa 50 Euro.

Baustellentoilette stark beschädigt

Unbekannte haben auf einer Baustelle in Freienorla an der Kreisstraße 206 und der Landesstraße 1110 „Chausseehaus“ eine Miettoilette stark beschädigten. Der Sachschaden wird mit 1000,- Euro beziffert.