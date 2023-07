20 Künstler zu Gast auf der Jenaer Binderburg

Jena. Die Finissage am Sonnabend, 29. Juli, ist auch eine Einladung zum Diskurs.

Beim Kunst-Symposium auf der Binderburg leben und arbeiten in dieser Woche 20 bildende Künstler in Burgau. Es ist die mittlerweile zwölfte Auflage des Symposiums. Am Sonnabend werden die erstellten Malereien, Skulpturen und Installationen der Öffentlichkeit präsentiert. Später werden sie voraussichtlich in der Kulturfabrik Apolda ausgestellt. Das Symposium will einen Beitrag leisten, um zwischen den großen Themen dieser Zeit zu vermitteln. Die Veranstaltung will Künstler und Betrachter animieren, bei ihrer Meinungsfindung auch auf ihre eigene innere Stimme zu hören und auch unpopuläre Meinungen für sich selber und für andere zuzulassen.

Das Programm am Sonnabend, 29. Juli: 15 Uhr Finissage, 16 Uhr Tanz-Performance, 17 - 19 Uhr Führungen, 20 Uhr Künstlerfest. Die Binderburg befindet sich Am Lindenberg 2 in Burgau.