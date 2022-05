20-Millionen-Euro-Parkhaus: Mehrheit im Stadtrat Jena ist weiter dafür

In dieser Baulücke soll das Inselplatz-Parkhaus entstehen. Die Forderung von Fußballfans am Bauzaun bezog sich bislang nicht direkt auf das Baufeld.

Jena. Das Parkhaus mal auf den Prüfstand stellen? Die Grünen können sich im Stadtrat mit diesem Vorschlag nicht durchsetzen.

Ein Stopp des Parkhaus-Projektes am Inselplatz ist vorerst vom Tisch. Die Bündnisgrünen konnten sich mit ihrem Beschlussantrag nicht durchsetzen, der das 20-Millionen-Euro-Projekt auf den Prüfstand stellen sollte. Die Ausschreibung, bei der für die Stadt erhebliche Mehrkosten drohen, kann damit weitergehen. Über den Inhalt der Debatte drang nichts Genaueres nach draußen. Gesprochen wurde im nichtöffentlichen Teil hinter verschlossener Volksbadtür.

Am Inselplatz soll nach den derzeitigen Plänen ein kommunales Parkhaus mit 400 Plätzen entstehen. Es schafft teilweisen Ersatz für die am Inselplatz weggefallenen Stellplätze und die am Eichplatz demnächst wegfallenden. Auf dem neuen Inselplatz-Campus bietet der Freistaat Thüringen keine Parkmöglichkeiten an. Stattdessen zahlt er pro Stellplatz 8000 Euro Ablöse an die Stadt, angenommen wurde ein Bedarf von 300 Stellplätzen, macht 2,4 Millionen Euro.

Warum die Debatte um das bereits beschlossene und in allen Plänen enthaltene Parkhaus? Die Stadt befürchtet Preissteigerungen bei der Rohbauausschreibung zwischen 40 bis 50 Prozent (wir berichteten). Hintergrund ist die Inflation bei Stahl, Erdölprodukten, Zement und Holz. Dem will die Kommune mit Preisgleitklauseln begegnen, die aber Baukosten noch schwerer planbar machen. Die Grünen setzen sich für eine stärkere Beteiligung des Stadtrates beim Parkhausverfahren ein. Heiko Knopf (Grüne) vor der Debatte: „Auf der einen Seite hat OB Thomas Nitzsche Einsparungen bei Sozialem, Bildung und Kultur vorgeschlagen, nun soll die Kostenexplosion beim Parkhaus einfach durchgewunken werden. Das passt nicht zusammen.“

Vor dem Haushalt im Herbst, wo die Verwaltung wieder die Liste der „sozialen Grausamkeiten“ aus dem Haushaltssicherungskonzept auf den Tisch lege, müsse das Parkhaus auf den Prüfstand. 30.000 Euro pro Stellplatz seien zu Zeiten der Klimakrise unvernünftig und falsch.