200 Gäste folgten Einladung des Uniklinikums Jena

Jena. Themen in Jena waren die geplante Krankenhausreform und das neuerdings in Erfurt mögliche Medizinstudium

Nach der coronabedingten Zwangspause lud das Universitätsklinikum am Montag erstmals wieder zu seinem Jahresempfang ein. Etwa 200 Gäste folgten der Einladung in den Hörsaal 1. Im Bild: Otto W. Witte (Medizinischer Vorstand), Brunhilde Seidel-Quem (Kaufmännische Vorständin) und Thomas Kammradt (Wissenschaftlicher Vorstand). Zentrale Themen waren die geplante Krankenhausreform, aber auch das Medizinstudium, das über eine private Hochschule seit dem vergangenen Jahr auch in Erfurt möglich ist. Das UKJ hat mehr als 6000 Mitarbeiter. Zur Universitätsmedizin gehören auch fast 2700 Studierende.