2000 Euro aus Wechselgeld-Boxen einer Jenaer Apotheke

Jena. Apothekerin stockt Spenden ihrer Kunden auf und überreicht das Geld an das Jenaer Hospiz

„Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr viele Kunden ihr Wechselgeld in unsere drei Spendenboxen des Hospizes gesteckt haben.“ Christiane Freesmeyer von der Apotheke am Nollendorfer Hof ist seit vielen Jahren Mitglied im Förderverein des Hospizes und sammelt regelmäßig Spenden ein, die sie dann zu einer runden Summe aufstockt. In diesem Jahr kommen der Hospizarbeit insgesamt 2000 Euro zugute. Zur Spendenübergabe im Hospiz betonte Christiane Freesmeyer, wie wichtig es sei, dass Sterbende und ihre Angehörigen ambulant und stationär umsorgt werden könnten. Denn für viele sei das eine große Hilfe während des häufig als einsam empfundenen Sterbeprozesses.