2023 keine Lichtbildarena Jena, dafür tierische Begleitung

Jena. Warum Jenas Reise-Festival ausfällt, berichtet Weltenbummlerin und Lichtbildarena-Macherin Barbara Vetter

„Die Sehnsucht nach Ferne steckt irgendwie immer in mir.“ Barbara Vetter, die Organisatorin der Lichtbildarena, sagt dies beinahe wehmütig. Grund dafür: Reisen in der Ferne und das gleichzeitige Organisieren des Reise-Show-Festivals gehen für sie 2023 nicht Hand in Hand. „Früher“, so erzählt sie „haben wir das Festival zum Teil auch vom Ausland aus organisiert. Überall wo es Internet oder Telefonverbindungen gab, haben wir oft stundenlang nach Jena telefoniert, haben Helfer koordiniert und die verschiedenen Puzzleteile der Großveranstaltung organisiert.“ Dass dies bisweilen zu Lasten der Reisefreude ging und mitunter immense Kräfte verschlang, ist Barbara Vetter heute bewusst. Ihre neue Reise nach Peru möchte sie daher bewusster angehen. „Die Lichtbildarena wird aus diesem Grund 2023 pausieren“, erklärt sie und ergänzt: „Ich möchte meine Kräfte mehr auf eine Sache konzentrieren, damit ich mich stärker und mit vollem Enthusiasmus darauf einlassen kann.“

Nachdem das Festival wegen Corona in den vergangenen Jahren von der Kulturarena bis zum Volkshaus verschiedenste Wege gegangen war, um präsent zu bleiben, fiel ihr die Entscheidung zwar schwer, dennoch fühlt es sich richtig an. „In den letzten Jahren habe ich mit zwei Jenaer Eseln die Umgebung von Jena erkundet. Ich habe mir hier mit geführten Eselstouren ein neues Standbein aufgebaut. Doch dieses Jahr zieht es mich wieder nach Peru. Dort war ich bereits vor der Pandemie und hatte ein neues Reiseprojekt begonnen. Dieses möchte ich mit meinen Töchtern in Sommer vollenden.“ Ihre Zeit in Jena nutzt Barbara Vetter 2023 auch weiter für Touren mit ihren langohrigen Begleitern. „Einige Termine für meine geführten Touren mit den Eseln Atlas und Antana habe ich bereits festgelegt. Man findet sie unter www.Eselpfade.de. Von Jena oder Milda aus geht es dann in die Natur – dabei können die Teilnehmer*innen zwischen verschiedensten Modellen der sogenannten „Eselpfade“ auswählen.“ Ob die Reisejournalistin auch in Peru wieder mit langohrigen Packtieren durchs Land zieht, weiß sie bisher noch nicht. „Mal sehen. Tierisch wird es mit Sicherheit wieder!“