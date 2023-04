25 Jahre Augenoptik-Studium: Jenaer Abbe-Hochschule bereitet Jubiläum vor

Jena. 1997 ging es los. Heute ist die Jenaer EAH bundesweit die größte Hochschule mit dem Studienangebot für Augenoptik/Optometrie.

Die Ernst-Abbe-Hochschule bereitet das Jubiläum „25 Jahre Augenoptik/Optometrie als Hochschulstudiengang“ vor. Am Freitag, 7. Juli, findet die Festveranstaltung statt. Die Teilnahme für alle Interessierten ist kostenfrei.

1997 wurde der Diplom-Studiengang „Augenoptik“ an der EAH, damals noch Fachhochschule Jena, gestartet. Es war die zweite Hochschule nach der Fachhochschule Aalen, die Augenoptik/Optometrie als Diplomstudiengang mit acht Semestern in Deutschland anbot. Im ersten Durchgang wurden 17 Studierende immatrikuliert. 2005 wurde der Diplomstudiengang auf Bachelor und Master umgestellt. Inzwischen haben 800 Leute das Studium in Jena abgeschlossen und arbeiten etwa in der optischen Industrie, in medizinischen Einrichtungen oder in der praktischen Augenoptik und Optometrie.

Heute gibt es zum Thema diese Studiengänge an der EAH: Bachelor Vollzeit „Augenoptik/Optometrie“, berufsbegleitender Bachelor „Optometrie“-Master, Vollzeit „Optometrie/Ophthalmotechnologie/Vision Science“, berufsbegleitender Master „Klinische Optometrie“, Zertifikatsstudiengang „Augenoptik/Optometrie“ mit sieben Zertifikatskursen. Aktuell sind im Fachgebiet mehr als 300 Studierende immatrikuliert. So ist die EAH die größte Hochschule mit dem Studienangebot für Augenoptik/Optometrie.

Programm und Anmeldung: www.eah-jena.de/optometrie/veranstaltungen