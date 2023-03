28-jähriger Schmierfink erwischt - 12-Jähriger mit Pistole unterwegs

Jena. Die Polizei konnte einen Schmierfink festnehmen, der für 14 weitere Straftaten verantwortlich ist. Außerdem sorgte ein bewaffneter Zwölfjähriger für Aufregung. Die Polizeimeldungen für Jena.

Schmierfink überführt

Auf frischer Tat erwischt wurde ein 28-jähriger Schmierfink - und das bereits am 13. Februar. Er hatte sich mit einem Permanentmarker an einem Auto in der Erbertstraße verewigt. Da er überdies auch noch betrunken war - was einen Verstoß gegen seine aktuellen Bewährungsauflagen darstellte - sitzt er nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Wie sich später herausstellte, ist er auch für weitere Schmierereien im Stadtgebiet verantwortlich, u.a. in einer Tiefgarage am Carl-Zeiss-Platz, wo - ebenfalls mit einem Permanentmarker - verfassungsfeindliche Symbole auf geparkte Fahrzeuge angebracht wurden. Die Polizei konnte so insgesamt 14 Straftaten aufklären.

Mit Pistole im Tümplingviertel unterwegs

Mehrere Streifenwagen sind Mittwochmittag in Richtung Tümplingviertel ausgerückt. Ein Zeuge hatte drei Männer auf der Straße gesehen, von denen einer eine Waffe - augenscheinlich handelte es sich um eine Pistole - in der Hand hielt. In der Tümplingstraße konnte die Polizei die Gruppe dann aufgreifen. Es handelte sich um einen 12 und zwei 13-jährige Jugendliche. Und tatsächlich hielt der Zwölfjährige eine Pistole in der Hand.

Wie sich herausstellte, handelte es sich jedoch um keine scharfe, sondern um eine Soft-Air-Waffe. Das ist allerdings in der Öffentlichkeit - vor allem, weil alle drei noch strafunmündig sind - nicht erlaubt. Die Jungs erklärten, dass sie die Waffe von einem unbekannten 16-Jährigen hätten.

Sie wurden zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht, die Soft-Air-Waffe ist sichergestellt worden.

An Ampel aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall ist es am Mittwochmorgen auf der Erlanger Allee gekommen.

Ein VW und ein Opel waren in dieser Reihenfolge unterwegs, als der 30-jährige Opel-Fahrer an der Kreuzung zur Carolinenstraße auf diese abbiegen wollte. Weil die Ampel auf Rot schaltete, musste die 18-jährige VW-Fahrerin halten, was der 30-Jährige jedoch zu spät bemerkte. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen und wurden dadurch beschädigt. Auch die Fahrer wurden leicht verletzt.

Stein in Frontscheibe

Unbekannte haben die Frontscheibe eines geparkten Rover mit einem Stein zerstört. Das Fahrzeug war in der Binswangerstraße abgestellt. Als der Halter am Mittwochmittag zu seinem Auto kam, bemerkte er die Schäden.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht. Eine entsprechende Anzeige ist gefertigt worden.

Zwei Parfumdiebe erwischt

Am Mittwoch versuchten zwei Ladendiebe ihr Glück, was jedoch jeweils vereitelt werden konnte.

In den Vormittagsstunden wollte ein noch unbekannter Mann in einer Parfümerie in der Goethestraße ein Probefläschchen mitgehen lassen. Eine Mitarbeiterin bemerkte dies, woraufhin sie den Mann ansprach. Dieser ließ seine Beute zurück und konnte unerkannt flüchten.

Am frühen Abend war die Situation in einer Drogerie unterm Markt ähnlich. Hier konnte ein 19-jähriger Langfinger allerdings festgehalten werden. Er wollte Parfüm für knapp 300 Euro aus dem Markt transportieren, wurde jedoch erwischt. Der Mann erhielt eine Anzeige.

Platzverweis nicht befolgt

Weil ein 20-Jähriger einem ausgesprochenen Platzverweis - nachdem er zuvor wegen aggressiven Auftretens vor einem Lokal in der Johannisstraße aufgefallen war - nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Der junge Mann fiel Zeugen kurz nach 3 Uhr am Donnerstagmorgen auf. Die Polizei ordnete daraufhin einen Platzverweis an, den der 20-Jährige allerdings nicht beachtete. Er musste daraufhin mit zur Dienstelle und leistete auch dort Widerstand - sowohl gegen die Maßnahmen als auch gegen die Beamten. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

