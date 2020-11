30 Jahre Kreishandwerkerschaft in Jena: Urkunde statt Feier

Eigentlich sollte es in diesem Jahr zum 30-jährigen Bestehen der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis eine Feier geben. „Doch Corona hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Kreishandwerksmeister Thomas Jüttner. Die Jubiläumsurkunde der Handwerkskammer für Ostthüringen erhielt Jüttner dennoch.

Gegründet wurde die Kreishandwerkerschaft Jena am 20. September 1990 mit damals 16 Mitgliedsinnungen. Ihre Erweiterung erfuhr die Kreishandwerkerschaft am 24. April 1991 durch den Anschluss der damaligen Landkreise Eisenberg und Stadtroda zur Kreishandwerkerschaft Jena-Eisenberg-Stadtroda. Vierzehn Jahre später, am 12. Juni 2005, wurde die Kreishandwerkerschaft umbenannt und trägt bis heute den Namen Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis.

Thomas Jüttner seit 2015 Kreishandwerksmeister

Neben dem ersten Kreishandwerksmeister Gerhard Zenker prägten in der Folge Günther Busch von 1999 bis 2004, Rolf Fischer von 2004 bis 2015 und seit diesem Zeitpunkt Thomas Jüttner als Kreishandwerksmeister die Geschicke der Kreishandwerkerschaft. „In all den Jahren hat sich die Kreishandwerkerschaft zu einem kompetenten Dienstleister für ihre Innungsmitglieder entwickelt“, sagt der der designierte Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer, Karsten Sachse.

Elf Innungen und 2100 Betriebe

Heute zählt die Kreishandwerkerschaft elf Innungen. Mittlerweile leisten rund 2100 Handwerksunternehmen mit zirka 9500 Beschäftigten in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis ihren Beitrag für einen stabilen Wirtschaftsstandort. Gerade in den jetzigen schwierigen Zeiten und auch in Zukunft werde das Handwerk starke Innungen als Basisbausteine und starke Kreishandwerkerschaften als Ansprechpartner vor Ort brauchen. Jüttner bedankte sich für die Jubiläumsurkunde auch im Namen seiner Vorgänger. „Gerade in den jetzigen bewegten Corona-Zeiten ist dies ein Lichtblick und die Würdigung der geleisteten Arbeit aller Handwerkerinnen und Handwerker der Region.“