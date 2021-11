Gleich 30 Reifensätze stahlen Unbekannte in Jena. (Symbolbild).

30 Radsätze für 30.000 Euro aus Autohaus gestohlen - Fehlender Gurt endet im Graben und mit Bergung per Kran

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Wegen Straßenbahn in Auto gelaufen

In Eile war Montagmorgen scheinbar ein 80-jähriger Mann in Jena-Lobeda. Kurz nach 7.30 Uhr wollte dieser zügig eine bereits herannahende Straßenbahn erreichen. Dafür musste er die Erlanger Allee queren. Zeitgleich befand sich ein Suzuki auf der Straße. Die 55-jährige Fahrerin fuhr stadtauswärts und wollte nach links in die Richard-Sorge-Straße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Mann beim Überqueren der Straße den Pkw und stieß gegen das Heck des Fahrzeuges. Dabei fiel er hin und zog sich mehrere Prellungen zu. Zur weiteren Versorgung brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus.

30 Radsätze für 30.000 Euro aus Autohaus gestohlen

Montagmorgen meldete sich ein Mitarbeiter eines Autohauses in der Jenaer Brückenstraße bei der Polizei. Beim Betreten des Objektes fiel ihm auf, dass gewaltsam mehrere Türen geöffnet und beschädigt wurden. Bei genauerer Betrachtung der Werkstatträume konnte dann das gesamte Ausmaß der Tat erkannt werden.

Unbekannte hatte sich zwischen vergangenen Samstag und Montagmorgen widerrechtlich Zutritt zum Autohaus verschafft. Jedoch waren die Sachbeschädigungen nicht der Hauptgrund der Täter, sondern ein notwendiges Übel. Vielmehr hatten es die Langfinger auf Komplettradsätze abgesehen. So fehlten insgesamt 30 Radsätze im Wert von ca. 30.000 Euro. Der Schaden wird auf ungefähr 1000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fehlender Gurt endet im Graben und mit Bergung per Kran

Montagmittag war ein 75-jähriger Fahrer eines VW zwischen Stadtroda und Gernewitz unterwegs. Während der Fahrt bemerkte er plötzlich, dass der Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Das wollte der Fahrer umgehend ändern, wobei er jedoch in den Gegenverkehr geriet. Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Kia, sodass die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt wurden. Danach verlor der 75-Jährige vollends die Kontrolle über seinen Pkw und kam rechts im Straßengraben zum Stehen. Da der VW nicht mehr fahrbereit war, musste er durch einen Kran geborgen werden und die Landstraße für knapp 40 Minuten voll gesperrt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

