300 Schutzmasken für Jenaer Galileo-Schule

Der Vorrat an Masken ist beschränkt. Also was tun, um den wieder gestarteten, wenn auch eingeschränkten Unterricht zu sichern? Das dreiköpfige Sozialarbeiter-Team der Winzerlaer Galileo-Schule war findig und fand heraus, dass die Heidi-Fischer-Stiftung und die Firma Q-Instruments kostenfrei Masken zur Verfügung stellen.

So konnten jetzt 300 hochwertige Stoff- und FFP-2-Masken für die Schule in Empfang genommen werden. Auf diese Weise werde nicht nur etwas für die Sicherheit in Corona-Zeiten getan, sagte Schulsozialarbeiter René Spielmann, sondern es werde auch Familien mit kleinem finanziellen Spielraum geholfen.