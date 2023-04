3000 Ostereier im Botanischen Garten

Jena. Das Restaurant „Stilbruch“ sponsert schon lange das große Sammeln am Ostersonntag. Los geht es um 10 und 13 Uhr.

Seit über 20 Jahren sponsert das Restaurant „Stilbruch“ vor den Festtagen die Ostereier für das große Sammeln am Ostersonntag im Botanischen Garten. Diesmal hat Inhaber Jan Schwabe, hier mit Söhnchen Theo an der Seite, die Übergabe von 3000 gekochten und gefärbten Eiern veranlasst. Felix Freter, Azubi zum Zierpflanzengärtner im 1. Lehrjahr, nahm schon mal einen Korb entgegen. Gesammelt wird am Sonntag, 10 und 13 Uhr. Schön wäre es, würden pro Kind nicht mehr als fünf Eier mitgenommen, sagte Thomas Bopp, technischer Leiter des Botanischen Gartens.