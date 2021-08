32-Jähriger prallt in Leitplanke - Frau verletzt sich bei Auffahrunfall - Streit endet in Körperverletzung

Jena/Saale-Holzland-Kreis Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

32-Jähriger prallt in Leitplanke

Ein 32-Jähriger hat am Montagabend eine unliebsame Begegnung mit einer Leitplanke gemacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Skoda im Mühltal, aus Richtung Jena kommend, unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und anschließend in die linke Leitplanke prallte.

Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, da es nicht mehr fahrbereit war. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden.

Laterne umgefahren und abgehauen

Am Fürstengraben, Höhe des Hotels "Schwarzer Bär" in Jena, ist ein Lichtmast so beschädigt worden, dass dieser nun gesichert werden muss. Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Ein Mitarbeiter der Stadt Jena meldete am Montag die Beschädigung der Polizei. Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass der Tatzeitraum vom 20. August, 12 Uhr, bis 23. August, 09.45 Uhr, eingegrenzt werden kann.

Eine Verletzte nach Auffahrunfall

In Porstendorf ist es Montagvormittag zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem eine Person verletzt worden ist. Ein Skoda-Fahrer und die Fahrzeugführerin eines Audis befuhren laut Polizeiangaben die Bundesstraße 88 aus Richtung Jena kommend, als der Fahrer des Skoda nach links in einen Feldweg abbiegen wollte.

Verkehrsbedingt stoppte er sein Fahrzeug, was die dahinterfahrende Frau allerdings zu spät bemerkte und auf den vor ihr haltenden Wagen auffuhr. Durch die Kollision verletzte sich die Audi-Fahrerin und wurde ins Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Schlösser geklaut

Am Salvador-Allende-Platz in Jena sind Unbekannte in drei Kellerräume eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, meldete eine Nutzerin am Montagvormittag den Einbruch bei der Polizei.

Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Mehrfamilienhaus und brachen die Vorhängeschlösser der Türen auf. Sowohl den Schließriegel als auch die Halterungen nahmen der oder die Täter mit. Augenscheinlich entstand kein weiteres Beutegut, dies muss aber abschließend noch geklärt werden.

Nach dem Aufbruch entfernten sich die Unbekannten unerkannt. Als Zeitfenster für die Tat gab die Geschädigte Juni bis zum Sonntagabend an.

Streit endet in Körperverletzung

Zu einem Konflikt, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, ist es am Montagabend in Eisenberg gekommen. Zwei 25-Jährige gerieten laut Polizeiangaben zunächst in Streit.

Doch als dann plötzlich die Argumente ausgingen, packte der eine Streithahn den anderen fest am Kragen, schubste ihn und schlug ihn letztlich noch ins Gesicht.

Wertstoffhof beklaut

Die meisten Menschen fahren zum Wertstoffhof, um dort etwas abzuladen - vorwiegend alten Unrat, Papier oder Plaste. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte in Eisenberg das System jedoch einfach umgedreht und etwas mitgenommen.

Wie am Montagmorgen der Polizei gemeldet wurde, sind der oder die Täter über den Zaun gestiegen und haben zielgerichtet das Büro aufgesucht. Durch das Aufhebeln einer Fensterscheibe konnten so diverse Wasser- und Pfandflaschen aus dem Inneren entwendet werden.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: