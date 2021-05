36-Jähriger schlägt in Jena mit Schirm auf Bistro-Betreiber ein

Jena. In Jena hat ein 36-Jähriger mit einem Schirm auf einen Bistro-Betreiber eingeschlagen, nachdem ihm der Zutritt verwehrt wurde. Um ein unbeteiligtes Kind, welchem er zuvor den Schirm entrissen hatte, kümmerte er sich jedoch vorbildlich.

Eine bizarre Körperverletzung ereignete sich am Donnerstagmittag in Jena bei einem Bäcker in der Westbahnhofstraße. Wie die Polizei am Freitag informierte, wollte ein 36-Jähriger in das Bistro am Westbahnhof. Da dies jedoch voll war, wurde ihm der Zutritt durch Mitarbeiter verwehrt.

Daraufhin ging der Mann zu einem Kind, welches zufällig in unmittelbarer Nähe stand, nahm den Schirm des Kindes an sich und schlug auf den Betreiber des Bistros ein. Da es regnete und das Kind draußen stand, ging der junge Mann wieder zurück zu dem Kind, gab ihm seine Jacke und stellte sich mit dem Kind unter eine Bushaltestelle.

Das Kind war mit seiner Mutter am Bahnhof verabredet und stand in keinerlei Verbindung zu dem 36-Jährigen. Der Bistrobetreiber habe durch die Schläge mit dem Schirm keine Verletzungen erlitten.