38 Kubikmeter Schwemmgut an Jenaer Brücke aus der Saale geholt

Jena Gewässerverband bittet um Hinweise zu gefährlichem Treibgut. Am USV-Steg hatte sich bedrohliches „künstliches Floß“ gebildet

Die Helfer sind in diesen Hochwasser-Tagen angewiesen auf Bürgerhinweise zu Schwemmgut, das beispielsweise auf Brückenpfeiler drückt, nachdem es wegen der Größe der Ansammlung nicht weiterfließt. Das hat Kommunalservice-Chef Uwe Feige auf Anfrage zu verstehen gegeben. Die Redaktion hatte auf den von Schwemmgut in großer Masse bedrängten „USV-Steg“ zwischen Rasenmühleninsel und USV-Sportzentrum hingewiesen. Wenig später konnte Uwe Feige Vollzug vermelden: 38 Kubikmeter nasses Holz seien entnommen worden. Der KSJ-Chef schätzte den Einsatz als dringlich ein: Auf derlei Seitenlast sei die Brücke nicht ausgelegt.

KSJ beseitigt Schwemmgut am USV-Steg Foto: KSJ / Thomas Stridde

Dabei spricht Uwe Feige in Doppelfunktion. Er ist zudem Vorsitzender des für 108 Gemeinden zuständigen Gewässerunterhaltungsverbandes Untere Saale/Roda. Feige gab zu verstehen, dass die Bestimmungen Luft lassen für „Zuständigkeitswirrwarr“. Beispiel: Die Kommune hat mit einer Brücke ein Hindernis gesetzt, also muss sie ran ... Aber es gibt eine gute Fügung: Der Verband Untere Saale/Roda ist in einem Pilotprojekt auch für „Freigängigkeit“ der Saale als Gewässer erster Ordnung zuständig. Und weil Uwe Feige als KSJ-Werkleiter für das „gesetzte Hindernis“ in Form der Brücke die Verantwortung trägt, sei „der Ansprechpartner der gleiche“. So habe sich das „Austauschprinzip“ zwischen Verband und KSJ bewährt. „Wir fragen: Wie geht es am günstigsten? Das wird dann gegenseitig verrechnet.“

Mängelmelder nutzen

Gemeldet werden können Hinweise zum Schwemmgut über die Internetseite des Verbandes (Mängelmelder auf der Startseite von untere-saale-roda.de) und über den Mängelmelder der Startseite der Stadt (www.jena.de).

Jenas Feuerwehr-Chef Peter Schörnig hatte am Mittwoch im Blick, dass nach dem Status „Meldebeginn“ die „Meldestufe 1“ an dem für Jena relevanten Rothensteiner Saale-Pegel (am Nachmittag 2,74 Meter) folgen könnte. Das ziehe eine noch enger getaktete Kontrolle von Einläufen und Brücken nach sich.