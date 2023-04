40 Jenaer Schüler feiern ihre eiserne Konfirmation

Das seltene Fest der Eisernen Konfirmation haben am Sonntag etwa 40 ehemalige Schüler der Nordschule gefeiert.

ena. 1950 wurden die Ehemaligen in Jena eingeschult – damals noch nach Geschlechtern getrennt

J Das seltene Fest der Eisernen Konfirmation haben am Sonntag etwa 40 ehemalige Schüler der Nordschule gefeiert. Die Konfirmation hatten sie in der 8. Klasse, vor 65 Jahren. Sie waren im Jahre 1950 gemeinsam in die damalige Polytechnische Oberschule eingeschult worden. Damals war es völlig normal, dass Jungen und Mädchen getrennte Klassen besuchten. Im Schulgebäude sicherte ein Bretterzaun das Kontaktverbot. Mancher lunzte aber schon mal durch die Ritzen. Heute gelten derartige Einschränkungen nicht mehr, denn die Schüler erlebten gemeinsam den Gottesdienst zur Jubelkonfirmation mit Pastorin Nina Spehr und Pfarrer Johannes Bilz. Im Anschluss feierte man mit weiteren Schülern der alten Klassen im „Bären“.