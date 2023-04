40 Unternehmen stellen sich in Hermsdorf vor bei der Messe „Arbeiten im Saale-Holzland“

Hermsdorf. Mit potenziellen Arbeitgebern sprechen können Berufspendler, Neueinsteiger und natürlich Ausbildungsplatzbewerber bei der Jobmesse in Hermsdorf.

Regionale Unternehmen bieten Arbeitsstellen, Ausbildungs- und duale Studienplätze an bei der Messe „Arbeiten im Saale-Holzland“ am Samstag, 29. April, 9 bis 12 Uhr, im Stadthaus Hermsdorf, Am alten Versuchsfeld 1.

Angesprochen sind Berufspendler, Neueinsteiger und natürlich Ausbildungsplatzbewerber. Der Vorteil liegt im persönlichen Kontakt. Egal ob eine neue Arbeit oder ein Ausbildungsplatz gesucht wird oder man sich beruflich weiterentwickeln möchte, der Messetag bietet gute Möglichkeiten, sich bei den mehr als 40 potenziellen Arbeitgebern persönlich vorzustellen.

Auch für Rückkehrwillige lohnt sich ein Besuch, denn die Chancen wieder in der Heimat einen Job zu bekommen, stehen sehr gut. Zur Messe kann man sich in kurzer Zeit einen Überblick über die Beschäftigungschancen auf dem lokalen Arbeitsmarkt verschaffen.

Tipp: Auch bei der Jobmesse Eisenberg am Freitag, 12. Mai, in der Eisenberger Stadthalle, Friedrich-Ebert-Straße 8a, präsentieren regionale Unternehmen ihre Ausbildungsangebote.