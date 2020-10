Beim Fassadenpreis überzeugen jedes Jahr aufwändige Restaurationen, wie diese Jugendstielornamente in der Jenaer Jahnstraße. (Symbolbild)

Jena. „Opus One Real Estate GmbH“ gewann 2019 den Fassadenpreis und übergibt das verdoppelte Spendengeld an den Brückenverein.

4000 Euro vom Fassadenpreis als Spende an Jenaer Brückenverein St. Michael übergeben

Der Brückenverein St. Michael freut sich über einen weiteren Zuwachs auf dem Vereinskonto. Einer der Preisträger des Fassadenpreises 2019, die „Opus One Real Estate GmbH“ aus Frankfurt am Main, hatte ihr Preisgeld verdoppelt und 4000 Euro an den Brückenverein gespendet. Die Übergabe der Spende fand jetzt statt.

Im vergangenem Jahr war der Prämientopf für den 27. Fassadenpreis dank vieler Unterstützer und Sponsoren mit 9900 Euro gut gefüllt. Davon gewann das Frankfurter Unternehmen für das gemeinsam mit der Ibnw GmbH aus Jena realisierte Projekt ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro als Anerkennung für die hervorragend sanierte Fassade des Wohn-und Geschäftshauses Ernst-Haeckel-Platz 5/6.

Ziel des Vereins „Brückenheiliger St. Michael“ ist unter anderem die Wiedererrichtung des historischen Pavillons einschließlich Rekonstruktion der Statue des Erzengels Michael am südwestlichen Brückenpfeiler und die Einbindung des Ensembles in das historische Umfeld der Camsdorfer Brücke. Die Planung für den ersten Bauabschnitt, den Wiederaufbau des Pavillons, ist auf einem guten Weg.

Das Büro IBA Jena Ingenieure Architekten beschäftigt sich derzeit im Auftrag des Brückenvereins mit der Ausführungsplanung. Hierbei kann auf die bereits vorliegende Vorplanung und statischen Berechnungen zurückgegriffen werden. Nach Abschluss der Planungen besteht endlich die realistische Aussicht auf den Baubeginn.

Übrigens wurde vor hundert Jahren auf dem Pavillon der 1945 gesprengten Camsdorfer Brücke eine Statue vom Schutzpatron der Stadt errichtet.