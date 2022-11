48-Meter-Wohnhaus am Rande des Jenaer Damenviertel

Jena. In der Saalbahnhofstraße klopft der nächste Investor an. Schon nächste Woche soll Jenas Politik über das Bebauungsplanverfahren entscheiden.

Bewohner des Jenaer Damenviertels bekommen einen neuen Nachbarn. Direkt angrenzend an das Gründerzeitviertel entsteht ein neuer Wohnkomplex, dessen höchstes Gebäude 48,5 Meter weit in den Himmel ragen soll. Den Antrag auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan hat das Leipziger Unternehmen LE Quartier 13 GmbH gestellt. Den Bebauungsplan braucht es wegen der Größe des Objektes, um später eine Baugenehmigung zu erhalten.

Die Stadt drückt aufs Tempo. Nachdem die Baupläne diese Woche im Ortsteilrat Thema waren, soll der Stadtentwicklungsausschuss schon nächsten Donnerstag entscheiden, ob das B-Plan-Verfahren gestartet wird. Die Gespräche mit dem Investor laufen bereits länger.

Die Verwaltung strebt ein beschleunigtes Verfahren an, die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung entfällt damit, und auch sonst gibt es Erleichterungen.

„Insgesamt waren schon alle überrascht über das Gesamtkonzept“, berichtet Jena-Zentrum-Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf aus der Sitzung des Ortsteilrates. Der Zeitplan, um die nötigen politischen Voten einzuholen, erscheint ihr sehr sportlich. Kritische Fragen gab es zu dem am nördlichen Teil des Baugebietes (Ecke Spittelplatz) vorgesehen Hochhaus mit 200 Wohneinheiten. Es ist zwar etwa 17 Meter niedriger als der von der Firma Dotsource geplante Wohnturm an der alten Feuerwache. Der neuerrichtete Zehngeschosser K1 in Jena-Lobeda bringt es aber nur auf 35 Meter.

Auch die entlang der Osttangente geplanten Einrichtungen für Senioren lösten Fragen aus: Ob das der ideale Standort ist? Der Investor verwies in der Runde auf die Möglichkeiten, die moderner Schallschutz heutzutage bietet. Sehr gut kam der Plan an, großflächig auf Solaranlagen zu setzen. Die Bebauung bekam deshalb auch den Namen „Solarhaus“. „Insgesamt sehen wir natürlich den Bedarf für Wohnungsbau in Jena“, sagte Kathleen Lützkendorf der Zeitung. Angesichts des Umfangs der Bebauung müsse die Öffentlichkeit gut einbezogen werden. Im Areal wird nur das Verbindungshaus der Rhenanen-Villa stehen bleiben. Die Architekten wollen dem 110 Jahre alten Gebäude durch Abstand und Staffelgeschosse Respekt zollen, wie es heißt.

Grün und Zerstreuung soll es auf den Dächern und rund um den Quartiersplatz geben.

Zur Sache

Hauptnutzung werden Wohnungen sein: die eine Hälfte im Turm, die anderen verteilt in den fünf- bis siebengeschossigen Häusern.

In den Erdgeschossen sind Gewerberäume und teils Gastronomie vorgesehen.

Durch Knicken und Höhenversprünge soll die Fassade kleinteiliger erscheinen.



Das Gebäudekomplex bildet den Abschluss der Arvid-Harnack-Straße. Er soll durch seine Kubatur einen Quartiersplatz entstehen lassen.

Auf zwei Untergeschossen sind 136 Pkw- und 98-Fahrradstellplätze geplant.