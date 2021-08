Ein Therapeut der Physiotherapie hilft einer aelteren Frau bei der Nutzung eines Rollators, aufgenommen in Berlin.

4957 Menschen in Jena sind pflegebedürftig

Jena. Die Zahl der Jenaer Pflegeheime liegt bei 16. Die Zahl der dort Beschäftigten bei 939

Knapp 4,13 Millionen Menschen in Deutschland waren zum Jahreswechsel 2019/2020 als pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes eingestuft (plus 20,9 Prozent). In Jena gemeldet sind davon 4957 Menschen. Das waren 798 oder 19,2 Prozent Pflegebedürftige mehr als zwei Jahre zuvor.

Dabei kletterte die Zahl der vollstationär in Pflegeheimen Versorgten (inklusive Kurzzeitpflege) um 13 auf 1188 Personen oder um 1,1 Prozent. Ambulante Dienste wurden in 1236 Fällen ergänzend zur häuslichen Pflege oder ausschließlich in Anspruch genommen, das waren neun Fälle mehr als Ende 2017, als diese Zahlen zuletzt erhoben wurden.

Der Job der Altenpfleger ist bei steigender Seniorenzahl krisensicher. Der Knackpunkt ist die Entlohnung. Insgesamt gab es zum Stichtag der jüngsten Erhebung in Jena 19 Pflegedienste. Zwei Jahre zuvor waren es 15 Pflegedienste. Was die Zahl der Pflegekräfte angeht, sagt die Untersuchung, dass 940 Pflegerinnen und Pfleger bei hiesigen Pflegediensten angestellt waren, 110 mehr als zwei Jahre zuvor mit damals 830.

Die Zahl der Pflegeheime liegt bei 16, die Zahl der dort Beschäftigten bei 939.