50 Jahre später punktgenaue Landung in Jena

Am Haupteingang des Institutes für Optik und Quantenelektronik entstand dieses Gruppenfoto. Das Diplom hatten alle am 28. September 1973 erhalten.

Jena. Physiker feiern den Erhalt ihrer Goldenen Diplome und erinnern sich an einen Physikerball, der vorab die Kreisleitung beunruhigte.

Exakt 50 Jahre später haben frühere Physikstudenten aus Jena ihre Goldenen Diplome erhalten. Die Übergabe fand auf die Stunde genau am ehemaligen Studienort statt.

„Hauptsächlich ging es natürlich um ein Wiedersehen, da wir während des fünfjährigen Studiums auch miteinander vieles auf die Beine gestellt haben“, berichtet Paul Krämer, bei dem die organisatorischen Fäden zusammenliefen. Etwa 40 Männer und Frauen waren dabei, viele mit weiterer Anreise.

Legendär war zum Beispiel der Physikerball 1971, für den als Werbung über mehrere Etagen halbillegal das Physikerball-Kürzel „PB“ in den Fenstern des im Bau befindlichen Uniturms leuchtete. Die SED-Kreisleitung geriet in Panik: Sollte „PB“ etwa Pinkelbude heißen? Natürlich nicht. Beim Ball wurde damals auch gefilmt. Der Zusammenschnitt lief am Donnerstag auf der Projektionswand im großen Hörsaals des Physikalischen Institutes. In der Kartoffelernte oder beim Kulturpraktikum waren die Physikstudenten auch.

Die Ehrenurkunden übergaben als Dekan Professor Ulf Peschel und Angela Unkroth, die Geschäftsführerin des Dekanats der Physikalisch-Astronomischen Fakultät. Außerdem wollten die Physiker wissen, wie die Räume von Studium und Praktika heute aussehen. Mit dem Goldenen Diplom erinnert die Friedrich-Schiller-Universität feierlich an die Verleihung des Akademischen Grades.