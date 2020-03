50 Jahre Winzerla: Schlammspielplatz und Rasenmäher-Ball

Endlich raus aus der Miniwohnung im Altbau mit Ofen und Klosett im Hof oder Treppenhaus. Adieu Kohlenschleppen und hinein in die Neubauwohnung in Winzerla mit Fernheizung, Bad und ständig warmem Wasser. So glücklich fühlten sich wohl fast alle, die zu DDR-Zeiten stolz den Schlüssel für eine Neubauwohnung in die Hand bekamen. Einer von diesen Glücklichen war Johannes Möbius, der 1970 eine Zuweisung für eine Wohnung im ersten Wohnblock von Winzerla (Hanns-Eisler-Straße) erhalten hatte. Drei Jahrzehnte später konnte er nun im Erzählcafé zum Jubiläum „50 Jahre neues Winzerla“ in der dicht besetzten Begegnungsstätte der Zeiss-Wohnungsgenossenschaft von seinen Erfahrungen berichten.

„Wir kamen aus Zeulenroda, ich hatte gerade ein Jahr vorher bei Zeiss angefangen und wohnte noch im Arbeiterwohnheim in Jena-Nord. Am 8. März wollten wir umziehen. Doch über Nacht waren 30 Zentimeter Neuschnee gefallen, und wir bekamen Angst, dass es nichts wird mit dem Umzug. Aber dann klappte doch alles.“ Freilich seien die Außenanlagen noch nicht fertig gewesen. Man sei über Baustellendreck in die Wohnungen gekommen, und die Kinder haben im Schlamm gespielt, was für sie ein toller Abenteuerspielplatz gewesen sei.

Wohnung für 52 Mark

Lächelnd erzählt Möbius auch von den damaligen Kosten für die Drei-Raum-Wohnung: 52 Mark der DDR. Dazu kamen noch 31,90 Mark für Heizung und sonstige Nebenkosten – alles zusammen für rund 100 Mark im Monat. Viel habe man in Eigenleistungen gemacht: Rasen mähen, Wege säubern und manches mehr. Dafür habe es dann eine jährliche Anerkennung von 750 Mark gegeben, wovon zehn Prozent an die Nationale Front abzuführen gewesen seien. „Davon haben wir dann jährlich ein Fest gestaltet, auch Rasenmäher-Ball genannt.“

Zu jener Zeit war es auch üblich, dass Wohnungen durch Betriebe zugewiesen wurden, berichteten mehrere Besucher der Veranstaltung. War es für Familie Möbius die Firma Zeiss, so war es für einen anderen Besucher das Energiekombinat. Der Mann verwies auch auf einen interessanten Fakt: Bei monatlichen Einkommen über 2000 Mark hätte man mehr Miete zahlen müssen. Bis heute fühle man sich ganz wohl in Winzerla, war den Wortmeldungen der Alt-Winzerlaer zu entnehmen. Allerdings verwies man auch auf die veränderte Struktur der Bewohner: Waren es damals im Aufgang von Familie Möbius etwa 20 Erwachsene und 15 Kinder, so seien es heute 15 Erwachsene, aber keine Kinder.

Ebenso glücklich über ihre Parterre-Wohnung, die sie einen Tag vor Heiligabend erhalten hatte, war Isolde Prax, die zweite Zeitzeugin, die vom Stadtteilbüro Winzerla zum Erzählcafé eingeladen war. Sie hatte sich damals um die Stärkung der Gemeinde der evangelischen Kirche im Neubaugebiet Winzerla bemüht, zusammen mit dem gerade bei jungen Winzerlaern populären Pfarrer Helmut Kosmalla. So sei zum Beispiel auch in Eigenleistung ein Gemeinderaum entstanden. Sie sei damals überrascht gewesen, wie viele Bewohner des neuen Winzerla sich zum Christentum bekannt hätten.

WBA mobilisiert Bürger

Walther Klemm komplettierte die Runde der Zeitzeugen im Erzählcafé. Er war 1984 von seiner Partei, der CDU, gefragt worden, ob er den Vorsitz eines Wohnbezirksausschusses (WBA) in Winzerla übernehmen könnte. Schließlich hätte die CDU als damalige Blockpartei erstmalig die Chance gehabt, einen solchen WBA zu übernehmen. Er habe zugesagt. Man habe zu Arbeitseinsätzen aufgerufen, wobei viele Einwohner gekommen seien. Ebenso zu Wohngebiets- und Kinderfesten. Bis zur Wende sei auch eine Chronik über die Aktivitäten des WBA geführt worden. In der Wendezeit habe sich der WBA dann aufgelöst und durch Arbeitseinsätze eingenommene Gelder an die krebskranken Kinder in Jena gespendet.

Das nächste Erzählcafé zu „50 Jahre neues Winzerla“ am 28. April, 17 Uhr, in der Begegnungsstätte der Zeiss-WG, Ernst-Zielinski-Straße 18, dann mit Zeitzeugen aus der Baubranche