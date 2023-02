Der Strohbär beim Strohbär-Umzug in Orlamünde wurde von Kevin Klippstein dargestellt

500 Jahre alte Tradition lebt weiter: Strohbär-Umzug in Orlamünde feiert Comeback

Orlamünde. Hunderte kommen nach der Corona-Pause zur Traditionsveranstaltung nach Orlamünde.

Rückkehr einer über 500 Jahre alten Tradition: Nach einer dreijährigen coronabedingten Zwangspause ist am Fastnachtsdienstag in Orlamünde mit dem Strohbär-Umzug wieder symbolisch der Winter ausgetrieben worden. Hunderte Menschen waren gekommen, um den Umzug zu verfolgen, der von der Grundschule „Saaletalblick“ über den Markt und Mittelkreis bis zur Siedlung führte. Dort wurde das Strohbären-Kostüm dann verbrannt.

Gute Stimmung beim Strohbär-Umzug 2023 in Orlamünde. Foto: Marcus Voigt

„Hier sind es etwas weniger Menschen als in der Vor-Corona-Zeit, aber es sind alle gut drauf. Wir wollen unsere uralte Tradition fortsetzen, denn sie gehört zu Orlamünde einfach dazu“, sagte Bürgermeister Uwe Nitsche (FWG Orlamünde), der an der Grundschule das akustische Startsignal für den Strohbär-Umzug gegeben hatte. Dass es nicht wie angekündigt 13.45 Uhr, sondern mit zehn Minuten Verspätung losgegangen war, konnte er dabei verschmerzen. „Nach den drei Jahren Pause können wir uns doch etwas mehr Zeit lassen.“ Lautstark ging es dann durch die Stadt.

In seiner Rolle als „Kommunikationsminister“ des Orlamünder Carnevalsverein (OCV) zeigte Nitsche sich zudem zufrieden mit dem Verlauf der Saison. „Wir hatten am Rosenmontag eine wunderschöne, dreieinhalbstündige Veranstaltung. Und wir konnten das gesamte Programm aus eigener Kraft stemmen. Da ist ein richtiger Ehrgeiz entstanden, etwas Neues zu machen“, sagte er. Auch alle anderen Veranstaltungen seien gut besucht gewesen.

Gute Stimmung herrschte auch bei den Schaulustigen, die am Dienstagnachmittag den Strohbär-Umzug von den Straßenrändern aus verfolgten. Kevin Klippstein, der den Strohbären darstellte, war ein beliebtes Fotomotiv. Insbesondere am Mittelkreis warteten viele Menschen auf den Umzug. Hier wurde auch eine kulinarische Versorgung angeboten.

Dabei war noch eine kleine organisatorische Hürde zu meistern. Der Rettungswagen der seit dem vergangenen September in der Straße Am Edelhof beheimateten Rettungswache wurde so positioniert, dass er im Ernstfall schnell ausrücken hätte können und nicht durch den Strohbär-Umzug blockiert wird.