500 Jahre Reformation in Jena

Jena. Der Landesbischof Kramer spricht in der Stadtkirche Jena. Die Fragestellung „Was nützt die Taufe?“ soll thematisiert werden.

Die Stadtkirche Jena lädt herzlich zum 3. Symposium in der Reihe „Das Wort läuft“ zu 500 Jahren Reformation in Jena am Donnerstag, 16. März , 19 Uhr ein. Unter der Fragestellung „Was nützt die Taufe?“ diskutieren Landesbischof Friedrich Kramer und der ehemalig Jenaer Theologieprofessor Michael Trowitzsch. Die Besucher sind eingeladen mit zu diskutieren. Die Moderation hat Pastorin Nina Spehr inne. Musikalisch wird die Veranstaltung vom Klaus-Wegener-Duo umrahmt. Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Austausch bei einem kleinen Imbiss.

Damals begründete die evangelische Taufe zugleich ein neues Gemeindeverständnis, einem „Priestertum aller Getauften“. Wie stand es in reformatorischer Zeit und wie steht es heute um die Taufe und um die Gemeinde der Getauften? Was bedeutete und bedeutet die Taufe für den einzelnen Menschen? Diesen Fragen will sich das Symposium stellen.

Das nächste Symposium wird am 26. Oktober 2023 unter dem Motto Jena – das „bessere Wittenberg“ stattfinden. Darin geht es um die Bedeutung der Jenaer Reformation für die Stadtkirche und die Universitätsgründung.