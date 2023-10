500 Jahre Wasserver- und entsorgung in Jena

Jena. Wasser- und Abwassermuseum im Pumpwerk Jena-Mühltal öffnet seine Tore

Das Wasser- und Abwassermuseum im Pumpwerk Mühltal öffnet am Donnerstag, 19. Oktober, seine Pforten. 15 bis 18 Uhr sind Besucher in der kleinen Ausstellung in der Erfurter Straße willkommen. Der Eintritt ist frei. Zu sehen sind die historische Pumpwerksanlagen, welche 1897 erstmals in Betrieb gegangen waren. Die Ausstellung zeigt außerdem Dokumente, Fotos und Karten aus der mehr als 500-jährigen Geschichte der Wasserversorgung und Abwasserreinigung in Jena und der Region. Auch zahlreiche technische Exponate werden gezeigt. Neben dem historischen Ausstellungsteil befindet sich in dem Gebäude auch das Pumpwerk, das das Trinkwasser auch heute noch an Haushalte in Jena-West verteilt.

Donnerstag, 19. Oktober, 15-18 Uhr, Erfurter Straße; über die nun angebotene Besuchszeit hinaus ist das Museum auf Anmeldung zur Besichtigung durch Gruppen geöffnet. Informationen dazu finden sich unter www.jenawasser.de.