6000 Euro für drei Gewinner: Neue Runde für Jenaer Vereinspreis

Michael Stange (links) und Christian Küffner sitzen in einem offenen Holzkubus: Am Sitz des Unternehmens veranschaulicht er die Holz-Hybrid-Bauweise.

Jena. Einsendeschluss ist der 20. Dezember. Züblin blickt verhalten optimistisch aufs neue Jahr.

Das Bauunternehmen Züblin und unsere Redaktion starten eine neue Runde für den Vereinspreis. Auch dieses Mal stiftet der Bereich Jena der Direktion Ost ein Preisgeld in Höhe von 6000 Euro. Einsendeschluss ist der 20. Dezember.

Michael Stange und Christian Küffner geben zu: Die Suche nach einem Thema sei in diesem Jahr nicht ganz einfach gewesen, sagen der Technische und der Kaufmännische Bereichsleiter. Was rückt man in den Fokus, wenn die Welt in den vergangenen Monaten so dramatisch unsicher geworden ist?

Fast so, als ob die Gesellschaft einem umfassenden Stresstest unterworfen werde. Dabei gelten gerade Vereine seit der Pandemie auch als „soziale Tankstelle“. Wie halten sie Kurs in diesen Zeiten? Wie geben sie Halt und Orientierung? Mit dem Vereinspreis sollen besonders gelungene Ansätze honoriert werden. An den Vereinspreis-Regeln hat sich nichts geändert: Vergeben werden drei Preise, die mit jeweils 2000 Euro dotiert sind. Dabei wird erneut ein Publikumspreis verliehen, über den per Abstimmung im Internet entschieden wird. Bewerben kann sich jeder gemeinnützige Verein, der in Jena und im Saale-Holzland-Kreis tätig ist. In der Jury sitzen Stange und Küffner, OB Thomas Nitzsche (FDP) und ein Vertreter der Redaktion.

Speerspitze im Konzern

Michael Stange und Christian Küffner blicken durchaus optimistisch in die Zukunft: „Wir sind noch nicht voll ausgelastet, aber wir sind ganz zufrieden mit der Auftragslage“, sagen sie. Das auslaufende Jahr sei von vielen Unwägbarkeiten dominiert worden. „Die Vorlaufzeiten sind deutlich verlängert worden, Investoren zögern und verschieben ihre Projekte in das nächste Jahr“, sagt Stange. Das heißt, es besteht häufig genug zwar Baurecht, aber die Zinsen für ein Baudarlehen würden die gesamte Branche unter Druck setzen. „Abwarten“, lautet die Parole der Stunde. Züblin in Jena – 110 Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt – hat zwar 2023 mit Umsatzrückgängen zu kämpfen, aber sie bewegten sich immer noch in einem akzeptablen Bereich.

Dass man als einer von 20 Bietern in die Rahmenvereinbarung für serielles und modulares Bauen des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW aufgenommen worden sei, sei ein Grund für die gute Stimmung: Die Jenaer Niederlassung sei innerhalb des Konzerns die Speerspitze. Im Kern gehe es um eine Holz-Hybrid-Bauweise namens Moleno, Bodendecke und Decken sind aus Beton, und aus Holz sind die tragenden Außenwände. Die Vorteile der Vereinbarung: Die Preise sind auf fünf Jahre festgeschrieben und dürfen nur auf Grundlage festgelegter Material- oder Baupreisindizes angepasst werden. Für Wohnungsunternehmen bietet die Rahmenvereinbarung laut GdW den Vorteil, dass die Angebote mit geringerem Aufwand lokal angepasst realisiert werden können. Das bringe einen deutlichen Zeitgewinn, da nicht einzeln in jedem Unternehmen und für jedes Projekt erneut europaweit ausgeschrieben werden müsse.

Züblin in Jena hat sich neben dem klassischen Industriebau auf Schulbauten konzentriert. Neben dem Neubau für die Asphericon GmbH im Gewerbegebiet „JenaA4“ sei man auch am Bau der neuen Fußballarena beteiligt gewesen. Neben einem Verwaltungsneubau in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden sei man auch wieder vermehrt in Thüringen präsent gewesen. Zudem werde man gemeinsam mit der Züblin-Niederlassung in Brandenburg wieder in Berlin aktiv werden.

Baurecht am Eichplatz

Wenn im April 2024 der Stadtrat den Satzung- und Abwägungsbeschluss zum Eichplatz fassen wird, könnte es theoretisch losgehen. Aber auch diese Entscheidung hängt von der weiteren Zinsentwicklung ab. Die Strabag Real Estate GmbH als Käuferin des Baufelds A und die Ed. Züblin AG sind Töchter des börsennotierten österreichischen Unternehmens Strabag SE.

Sieger 2022: Die Vereine Hackspace, Tanzklub Kristall sowie das „Dorf Rothenstein-Oelknitz“ haben den Vereinspreis 2022 gewonnen.

Die Preisverleihung für die Sieger der neuen Ausschreibungsrunde soll Ende Januar, Anfang Februar erfolgen.

Bewerbungen mit Kurzvorstellung des Vereins und einem Foto (jpg) bitte an die E-Mail-Adresse jena@zueblin.de senden. Maximale Zahl von 3100 Zeichen mit Leerzeichen beachten und Anhänge nicht schreibgeschützt versenden. Der Einsendeschluss ist am 20. Dezember.