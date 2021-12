6500 Euro für Online-Portal der Bürgerstiftung Jena

Jena. Weitere Spenden für Jenzig-Gesellschaft, Verein „Hilfe vor Ort“ und Kindergarten „Weltentdecker“ in Jena

Adventszeit ist Spendenzeit. Mit der stolzen Summe von 6500 Euro unterstützt die Firma Somag AG weiterhin die neu geschaffene Online-Plattform zur Vermittlung von Freiwilligen an Vereine und Einrichtungen.

Nachdem die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung die neue Plattform im Juli dieses Jahres freigeschaltet hat, erfreut sie sich reger Nutzung durch die Bürger der Stadt Jena und vereinzelt auch des Umlandes. Die Firma leistete im vergangenen Jahr bereits eine große Anschubfinanzierung. Derzeit umfasst die Engagement-Plattform gut 150 Vereine und über 200 Angebote für freiwilliges Engagement.

Glühwein, Bratwurst und vegane Suppe in den vergangenen Wochen konnte man am Fuße des Jenzigs beim Glühweingarten in der Distelschänke fast ein wenig Weihnachtsmarktstimmung erleben. Hin und wieder gesellten sich auch Musiker hinzu, die die Gästen mit Begleitmusik erfreuten. So auch am vergangenen Samstag: Die Jenaer Turmbläser spielten Weihnachtslieder. Als der Hut für die Musiker kreiste, kamen satte 397 Euro zusammen. Die Musiker hatten aber gemeinsam mit Distelschänken-Betreiber Dirk Schneider entschieden, mit dem Geld die Jenzig-Gesellschaft zu unterstützen, die derzeit 4000 Euro für eine neue Dinosaurierfigur für den Saurierpfad aufbringen muss. Die Figur des Nothosaurus am Saurier-Lehrpfad war am 11. Dezember das Ziel einer Vandalismus-Attacke geworden. Die Figur sei nicht reparabel und müsse nun ersetzt werden, das Geld müsse durch Spenden aufgebracht werden, erklärte Hajo Ratzenberger von der Jenzig-Gesellschaft.

Der Verein „Hilfe vor Ort“ in Jena-Winzerla unterstützt Kinder, Jugendliche und Familien, die in Not geraten sind oder Unterstützung brauchen. Ziel der Arbeit ist es, die betreuten Menschen in einem zeitlich begrenzten Umfang so zu unterstützen, dass es für sie langfristig möglich ist, ohne Hilfen zur Erziehung zu leben. Der Jenaer Landtagsabgeordnete Lutz Liebscher (SPD) übergab diesen Montag dem Vereinsvorsitzenden Hanno Wilden im Rahmen der Geschenkaktion der SPD-Landtagsfraktion einen Sack mit Geschenken für betreute Kinder, die sonst wenig oder nichts unter dem Weihnachtsbaum finden würden. „Die ambulante Arbeit mit Familien, die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die Hilfe brauchen, und deren Stabilisierung, bevor sie in stationäre Einrichtungen gehen müssen, ist eine oft zu wenig beachtete aber ungemein wichtige soziale Aufgabe auch in unserer Stadt.“

Die Summe von 200 Euro haben am Montag Gunter Schwarz und Danilo Kropf, beide Geschäftsführer des seit Mitte 2018 in Jena ansässigen Catering-Unternehmens Wot, an den Förderverein der Kindertagesstätte „Weltentdecker“ in Jena übergeben. Bei der Übergabe dabei waren die Fördervereinsvorsitzende Katja Funke-Schreinert sowie die Erzieherin Sandra Krause. Das Geld stammt zu einem großen Teil von der Wot-Kundschaft. Seit vier Wochen wurde am Hauptsitz der Firma, in der Kantine im Pharmapark gesammelt. Die Firmeninhaber rundeten den Betrag am Schluss der Sammlung noch einmal auf.