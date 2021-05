66 Maßnahmen sollen die Jenaer Kultur voranbringen

Jena. Stadtrat hat die dritte Kulturkonzeption verabschiedet mit dem Prädikat „bedarfsgerecht und realistisch“.

Ein Prolog: Könnte es nicht sinnvoll sein, am Engelplatz ein „Kultur-Quartier“ auszubauen? – Wo der Neubau der Ernst-Abbe-Bücherei wächst und mit Theaterhaus, Kulturarena, Schillers Gartenhaus, Urania-Sternwarte und Uni-Instituten eh ein irres Spannungsfeld vorherrscht? Ließe sich demnach am Eingang des Schillergäßchens noch die Volkshochschule etablieren, deren Zentrale hinterm Volksbad deutlich verstellt sein wird, wenn wie geplant der Volksbad-Parkplatz einem Hotel-Neubau weicht?

Angebot „sehr gut bis gut“

Derlei Fragen bringt die neue Kulturkonzeption ans Licht, die jetzt als dritte Folge und zweite Fortschreibung vom Jenaer Stadtrat beschlossen worden ist. Das in 57 Seiten und 30 Anlagen gegossene Mammutwerk sei schon lange vor Corona in Angriff genommen worden und drücke die breite Einbindung der Bevölkerung aus, berichtete am Mittwoch Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP): 10.000 Jenaerinnen und Jenaern sei vorab ein Fragebogen zugesandt worden bei einem als sehr gut einzuordnenden Rücklauf von 20 Prozent. Zusätzlich wurden 1700 Online-Voten abgegeben. Jenas kulturelle Offerten seien „überwiegend mit sehr gut bis gut“ bewertet worden. Und die Bürgerschaft habe Lücken aufgezeigt: So sei das Angebot zur Klubkultur und zum Nachtleben für Jugendliche und junge Erwachsene nicht hinreichend. Ähnliches gelte für die kulturelle Bildung und beispielsweise Streetart-Projekte, sagte der OB. Markant für das Konzept sei, dass es „methodisch eher fragend ansetzt“. Wiederum soll eine Lenkungsgruppe die 66 im Konzept vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen im Blick behalten.

Kulturausschuss-Chef Jörg Vogel (SPD) sieht mit dem Konzept Leitfragen gestellt und einen roten Faden gelegt, wie er sagte. Nur tue es der Kultur wie jüngst geschehen nicht gut, im Zusammenhang mit Haushaltseinsparungen betrachtet zu werden. Gegen das Stigma des „zusätzlichen Luxus“ stehe der Aufruf, dass Kultur ins Grundgesetz gehöre. „Sie ist prägend für die Stadt.“ Vogel erinnerte an die kurzzeitig diskutierte Schließung der Bücherei-Zweigstelle in Lobeda. „Aus Sicht der Stadtentwicklung käme niemand auf die Idee, dort zu sparen.“

Diskussion rationalisieren

Möge sich in der Kultur auch vieles nicht quantifizieren lassen, so sei das Konzept ein gutes Instrument, die Diskussion zu rationalisieren, sagte Jonas Zipf, Chef des Städtischen Eigenbetriebes Jenakultur. Insofern sei es gut, das Konzept beschlossen zu haben, ehe die verfügbaren Ressourcen feststehen. Dabei wichtig zu wissen: Die theoretisch bis 2025 geltende neue Zuschussvereinbarung zwischen der Stadt und Jenakultur muss bis zum Dezember und damit mit einjähriger Verspätung stehen, nachdem wegen Corona die 2020 ausgelaufene alte Vereinbarung (jährlich 16,7 Millionen Euro Zuschuss) noch nicht fortgeschrieben und durch einen „Sonderwirtschaftsplan 2020“ ersetzt worden war.

Zipf verteidigte die Feststellung im Konzept, Jena sei in Sachen Kultur keine „A-Stadt“ wie etwa Dresden und Weimar. Damit werde Jena nicht etwa kleingeredet. Dresden und Weimar hätten aber umzugehen mit „großen Blöcken gebundener Kosten, wo Entwicklungen schwer möglich sind“. Da sei die Stadt Jena flexibler mit „bedarfsgerechter und realistischer“ Ressourcennutzung.

ZUR SACHE: Beispiele für Einzelmaßnahmen aus der Kulturkonzeption

Wie lassen sich die Angebote etwa der „Künstlerischen Abendschule“ und des Tanztheaters retten, die beide mit dem Problem des Generationswechsels an der Vereinsspitze ringen? Ist eine Einbindung in die Musik- und Kunstschule denkbar?

Anzustreben ist ein „Dialoggipfel“, um Vereine in den Ortsteilen und am Stadtrand ins Gespräch zu bringen und deren Bedarf zu identifizieren.

Nachgedacht wird darüber, die halbe Personalstelle eines hauptamtlichen „Nachtbürgermeisters“ einzurichten, der in Fragen der Sperrzeiten, bei Konflikten oder etwa bei der Immobilien-Zwischennutzung im Dienste des Nachtlebens und der Klubkultur vermittelt. Vorbilder gibt es in Stuttgart, Mannheim und Berlin.

Neuentwicklung eines touristischen Leitproduktes „Jena 1806“

Programmatische Profilierung der Veranstaltungshäuser Volkshaus, Volksbad, Rathaudiele, Villa Rosenthal und „Lisa“

Circus Momolo: Konzept für gemeinsame Nutzung des Areals Burgauer Weg 9a mit Gastronomen.

Entwicklung eines Lernortes zur Geschichte des Dritten Reiches

Digitaloffensive für Angebote der kulturellen Bildung

Neugestaltung Theatervorplatz

Verstetigung der beiden halben Stellen in der Zwischennutzungsagentur und der Kulturberatung

Das gesamte Konzept ist nachzulesen im Netz unter: www.Kulturkonzept-Jena.de