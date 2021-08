Am Samstag können sich Interessierte zwischen 12 und 18 Uhr ohne Termin in der Goethegalerie impfen lassen.

7-Tage-Inzidenz in Jena wieder leicht gestiegen

Jena. Aktuell gibt es 16 aktive Coronafälle in der Stadt. Impfangebot am Samstag in der Goethegalerie.

Die 7-Tage-Inzidenz ist von 12,6 auf 13,5 gestiegen. So meldet die Stadtverwaltung am Freitag eine neue Coronainfektion. Sie trat in einer Familie auf, in der bereits eine infizierte Person lebt. Dazu kommt eine zweite Infektion, die schon länger zurückliege und jetzt erst Jena zugeordnet worden sei. Die Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 16

davon in den vergangenen 24 Stunden: 1

stationäre Fälle: 0

davon schwere Verläufe: 0

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 15 (Donnerstag: 14)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 13,5 (Donnerstag: 12,6; Mittwoch: 9,0)

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 4362

Verstorbene insgesamt: 84

Genesene insgesamt: 4261

Personen in Quarantäne: 244 (Stand 11. August)

Die Zahl der stationären Corona-Patienten am Universitätsklinikum Jena liegt nach Angaben einer Sprecherin aktuell insgesamt bei drei, zwei werden unverändert auf der Intensivstation behandelt. Sie tauchen nicht in der städtischen Statistik auf, da sie nicht in Jena ihren Wohnsitz haben.

Die Stadtverwaltung erinnert ferner an das Impfangebot: Am Samstag können sich Interessierte zwischen 12 und 18 Uhr ohne Termin in der Goethegalerie impfen lassen. Im Angebot sind Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie Biontech.