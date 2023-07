71-Jähriger fährt gegen Poller, 48-Jähriger ist berauscht auf getuntem E-Bike unterwegs - Die Polizeimeldungen aus Jena

Die Polizei musste in Jena mehrfach eingreifen. (Symbolbild)

Jena. Ein 71-Jähriger ist gegen einen noch nicht vollständig heruntergefahrenen Poller geknallt. Außerdem war ein 48-jähriger unter Drogen auf seinem getuntem E-Bike unterwegs. Die Meldung aus Jena.

Drei betrunkene Männer haben am Dienstag versucht, Zutritt ins Südbad in Jena zu bekommen. Aufgrund ihres Zustandes wurden sie im Kassenbereich abgewiesen, so die Polizei. Daraufhin kam es zum Streit. Noch bevor die Polizei das Südbad erreichte, entfernten sich die drei Männer, sodass die Polizei nicht weiter eingreifen musste.

Unerwünschte Dacharbeiten

Ein 79-jähriger Mann fühlte sich im Gladiolenweg am Dienstag von Handwerkern überrumpelt. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Männer einfach das Grundstück und begannen das Dach auszubessern. Anschließend forderten sie für die nicht gewünschte Leistung 1000 Euro. Der 79-Jährige weigerte sich die Männer zu bezahlen, woraufhin sie das Grundstück verließen.

Berauscht und manipuliert

Die Polizei hat am Dienstagabend den Fahrer eines E-Bikes angehalten, der in der Dornburger Straße unterwegs war. Er war ihnen aufgefallen, weil der 48-Jährige mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit neben dem Streifenwagen hergefahren ist. Wie sich herausstellte, hat der der Mann das Fahrrad manipuliert. Außerdem stand der 48-Jährige unter Einfluss von Drogen, so die Polizei.

Zu eilig weitergefahren

Ein Autofahrer wollte am Dienstag auf einen zugangsbeschränkten Parkplatz fahren. Dafür senkte er einen Poller. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 71-Jährige allerdings weiter, bevor der Poller vollständig abgesunken war. Dadurch knallte er mit seinem Fahrzeug gegen den Poller.

Hauswand gerammt

Ein Transporter blieb am Dienstagabend mit seinem Dach an einer Hauswand am Wenigenjenaer Ufer hängen und beschädigte dabei die Fassade. Der Fahrer des Transporters setzte trotzdem seine Fahrt fort, so die Polizei. Dennoch gelang es Beamten das Fahrzeug anzuhalten und den Fahrer zu ermitteln.

Radfahrerin übersehen

Zwischen einem Paketauslieferer und einer Radfahrerin kam es am Dienstagnachmittag in der Talsteinstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 27-jährige Fahrer rangierte rückwärts und übersah dabei die hinter ihm fahrende Radfahrerin. Sie fiel durch den Zusammenstoß hin und verletzte sich leicht, so die Polizei.

Spontaner Fahrbahnwechsel

Ein Autofahrer hat sich in der Rudolstädter Straße zu einem spontanen Fahrsteifenwechsel entschieden. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei das neben ihm fahrende Moped. Die beiden stießen zusammen. Der Mopedfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

