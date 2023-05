71-Jähriger von zwei Männern niedergeschlagen - Weinernte zunichte gemacht

Kahla/Stiebritz. In Kahla haben zwei Männer einen 71-Jährigen niedergeschlagen. In Stiebritz haben Unbekannte die Weinernte eines Winzers zunichte gemacht.

In Kahla wurde am Mittwochabend in der Ernst-Thälmann-Straße ein 71-Jähriger von zwei Männern niedergeschlagen. Laut Polizei stellten sich die beiden dem Mann in den Weg und schlugen auf ihn ein. Die Täter 59 und 34 Jahre alt) stießen den Mann anschließend zu Boden. Dabei verletzte sich der 71-Jährige. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten die beiden Täter ausfindig gemacht werden. Sie müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Weinernte von Unbekannten zunichte gemacht

Unbekannte haben auf einem Weinberg in Stiebritz alle Reben (rund 200) abgeschnitten und sie anschließend vor die Weinstöcke gelegt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Betrag. Eine Ernte sei für den Winzer nun nicht mehr möglich. Was die Intention hinter der Tat war, ist nunmehr Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.