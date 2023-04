79-jähriger Autofahrer flüchtet nach Parkplatzrempler - Zwei Fahrräder kollidieren

Jena. Das sind die Polizeimeldungen für Jena:

79-jähriger Autofahrer flüchtet nach Parkplatzrempler

Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch beim Ausparken gegen einen anderen Pkw. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Verkehrsunfall auf Fahrradweg: Zwei Radfahrer kollidieren

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend auf dem Radweg am Ostbad. Eine 23- und ein 59-jähriger Radfahrer begegneten sich im Gegenverkehr und kollidierten mit den Vorderrädern.

Laut Angaben der Polizei kamen beide Personen zu Fall. Einer der Radfahrer verletzte sich daraufhin leicht.

Betrunkener E-Scooter Fahrer fährt in Polizeikontrolle

Ein 35-jähriger befuhr am Donnerstag die Lutherstraße mit einem E-Scooter, als er von der Polizei kontrolliert wurde.

Laut Polizeiangaben stand der 35-Jährige unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Die Polizei stellte am 6. April in der Rudolstädter Straße und am 9. April auf dem Gelände des Klinikums zwei Mountainbikes der Marke "Cube" sicher.

Wenn Sie die Fahrräder erkennen, melden Sie sich bitte bei der Polizei Jena unter der 03641 - 810 oder unter id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

Der Eigentümer kann nach Vorlage eines Eigentumsnachweises, wie einer Rechnung oder einem Kaufvertrag, das Fahrrad bei der Polizei Jena abholen.

Bild Fahrrad 1: (6. April, Rudolstädter Straße)

Bild Fahrrad 2: (9. April Gelände Klinikum)