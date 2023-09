800. Geburt am Universitätsklinikum in Jena - spontanes Wiedersehen mit Hebamme

Jena. Eliana kam als 800. Geburt in diesem Jahr am Universitätsklinikum in Jena am 17. September schnell und unkompliziert auf die Welt. Mutter und Tocher sind wohlauf.

Für Hebamme Jennifer und Mutter Susanne Ritter ist die Geburt von Eliana am Universitätsklinikum Jena (UKJ) gleich von doppelter Bedeutung. Bereits 2021 war die Hebamme bei der Geburt des ersten Kindes in der Jenaer Geburtsmedizin mit dabei. „Das war ein so schöner Zufall und ich habe mich sehr darüber gefreut. Beide Geburten verliefen spontan und ohne Komplikationen. Damals war es sogar meine Examensgeburt, das heißt am Ende meines Studiums, und daran denke ich gern zurück“, erzählt Hebamme Jennifer Schlitter.

Eliana kam als 800. Geburt in diesem Jahr am UKJ mit 3200 g und 52 cm am 17. September schnell und unkompliziert auf die Welt. Mutter und Tochter sind wohlauf. „Wir haben uns im Kreißsaal stets gut aufgehoben gefühlt. Dass ich dann die Hebamme wieder treffen würde, die bereits bei meiner ersten Geburt an meiner Seite war, hat uns alle positiv überrascht und es war sehr gut, sie an meiner Seite zu haben“, so Susanne Ritter. Für Hebamme Jennifer war es bereits die 70. Geburt, die sie begleitet hat.

In der Nacht wurde Susanne Ritter in den Kreißsaal gebracht. Die Wehen kamen dann am frühen Morgen kräftig und in regelmäßigen Abständen.

Das Mädchen kam sogar im selben Kreißsaal wie ihr Bruder zur Welt. Familie Ritter genießt nun die Kennenlernzeit zu viert zuhause in Jena und wird immer an die zwei besonderen Geburtserlebnisse in der Jenaer Klinik für Geburtsmedizin zurückdenken.

