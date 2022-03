814 neue Coronafälle übers Wochenende in Jena gemeldet

Jena. An zehn Jenaer Schulen und in zwei Kindergärten sind Corona-Fälle aufgetreten.

Am Wochenende hat Jena dem Robert-Koch-Institut 814 neue Corona-Infektionen gemeldet. So waren es nach Angaben der Verwaltung am Freitag 293 Fälle, am Samstag 388 und am Sonntag 133 Fälle. Ferner seien aus zehn Schulen und zwei Kitas neue Infektionen gemeldet worden. Vier Seniorenheimen meldeten auch neue Infektionen. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in Jena beträgt am Montag 1831,5.

Jenas Statistik (vom Sonntagabend):

Anzahl aktiver Fälle: 3830



stationäre Fälle: 11 (*)



davon auf Intensivstation: 0



Hospitalisierungsinzidenz: 1,8

Es gilt für Jena laut Thüringer Frühwarnsystem die Basisstufe.

* stationäre Patienten mit einem positiven Covid-19-Laborbefund

