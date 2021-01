82-jährige Mutter und Tochter dankbar für Impftermin in Jena

Über Probleme bei der Vergabe von Impfterminen wurde viel berichtet. Unsere Leserin Regina Freyberg-Geib möchte deshalb es Positives vermelden.

Auch ihre 82-jährige Mutter hatte einen Brief vom Oberbürgermeister erhalten, hörte aber immerzu ein Besetztzeichen bei der telefonischen Terminvergabe. Im Seniorenbüro Closewitzer Straße konnte sie zwar auch keinen Termin machen, aber eine freundliche Mitarbeiterin versprach, sich darum zu bemühen. Am nächsten Tag hatte die Seniorin einen Termin für Mitte Februar vermittelt bekommen, wofür sich Mutter und Tochter in ihrer Zeitung sehr bedanken möchten.