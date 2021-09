85-Jähriger aus Jena verschwunden - Polizei sucht derzeit mit Großaufgebot nach Vermisstem

Jena. Die Polizei sucht einen 85-Jährigen aus Jena. Der Mann wird seit Montag vermisst, am Dienstagvormittag wurden alle verfügbaren Zusatzkräfte angefordert.

Derzeit ist in Jena-Nord ein Großaufgebot an Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Wie ein Sprecher der Landespolizeiinspektion auf Nachfrage erklärte, wird mit Zusatzkräften, der Bereitschaftspolizei, einer Drohne der Feuerwehr und auch per Hubschrauber nach einem vermissten 85-Jährigen gesucht. Herr G. hatte am Montag gegen 9 Uhr eine Senioreneinrichtung in der Camburger Straße in Jena verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Herr G. ist 1,62 Meter groß, schlank, hat auffällig weiße Kotletten und trägt eine braune Lederjacke sowie vermutlich einen Hut (hier hat die Polizei ein Foto des Gesuchten veröffentlicht). Herr G. leidet an altersbedingten Erkrankungen und ist regelmäßig zu Fuß unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641/810 entgegen.

