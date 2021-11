91-Jähriger gerät in Gegenverkehr - Sachbeschädigungen

Die Polizei in Jena hatte es unter anderem mit mehreren Sachbeschädigungen in Jena zu tun. (Symbolbild)

Jena. Hier sind die Polizeimeldungen für die Stadt Jena.

Bus mit Steinen beworfen

Unbekannte bewarfen am Mittwochnachmittag in Jena einen Linienbus mit Steinen. Vier Unbekannte hatten davor vermutlich das Dach eines Wartehäuschens betreten und anschließend die Steine gegen die Scheiben eines vorbeifahrenden Linienbusses geworfen. Hierbei splitterte die Scheibe und es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Durch Zeugen vor Ort konnte die Polizei Hinweise zu den Tätern erlangen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Sachbeschädigungen in Jena

Ein Zeuge informierte in den frühen Mittwochabendstunden die Polizei über eine Sachbeschädigung. Demnach hielten sich zur Tatzeit vier Personen vor einem Backwarengeschäft in der Grietgasse in Jena auf. Eine der Person soll dann mit einem Kleiderständer mindestens vier Mal gegen die Schaufensterscheibe des Geschäftes geschlagen haben, wodurch die Scheibe beschädigt wurde. Als ein Zeuge die Personen daraufhin ansprach, entfernte sie sich in Richtung Lödbergraben. Im Rahmen der Fahndung wurde eine weitere Sachbeschädigung bekannt. Unbekannte hatten am Paradiesbahnhof eine Glastür beschädigt. Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

91-jähriger Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Ebenfalls am Mittwochabend musste die Bundesstraße zwischen Isserstedt und Jena für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Grund hierfür war ein Verkehrsunfall. Laut Polizei war hier ein 91-Jähriger Autofahrer aus bisher nicht geklärten Umständen auf die entgegenkommende Fahrspur geraten. Der 87-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Autos konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß erlitt der 91-Jährige Verletzungen, welche medizinisch versorgt werden mussten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr frahrbereit und mussten abgeschleppt werden.