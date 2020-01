Ab durch die Wiese beim Radwegebau in Jena

Kurz vor dem Göschwitzer Wasserturm geht der Radweg derzeit von einem sehr gut ausgebautem Abschnitt in einen Weg über, auf dem es bislang nicht so gut rollt. Das soll sich ändern. Das ist einer von drei Wegeabschnitten, welche die Stadt in diesem Jahr ausbauen will.

Jena.

Fördergeld-Endspurt beim Radwegebau an der Saale: Weil es in den Bedingungen des EU-Programms „EFRE“ so geschrieben steht, will die Stadtverwaltung drei Projekte noch in diesem Jahr realisieren. Für den Radwegebau in den Jenaischen Weiden (Jena-Ost), in den Mittelwiesen (Burgau) sowie die Verlängerung des Saalebogens in Göschwitz werden 2,4 Millionen Euro an öffentlichen Geldern bereitgestellt. Es handelt sich überwiegend um Erholungswege.

Der Rahmenplan „Saale“ bildet die Grundlage Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses haben hierzu Donnerstagabend Informationen von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) erhalten. Einen Beschluss braucht es nicht, da der auf das Jahr 2009 datierte und vom Stadtrat beschlossene Rahmenplan „Saale“ die Grundlage bildet. Dabei zeichnen sich insbesondere in Burgau neuerliche Konflikte mit dem Umweltschutz ab. Die Gehölzstrukturen entlang der Saale sowie des östlichen Grabens sind nach Paragraf 30 Bundesnaturschutzgesetz geschützte Biotope. Baumfällungen sind besonders im zweiten Bauabschnitt erforderlich, wo der Radweg nordöstlich den Burgaupark umfährt. Hinzukommt, dass das Vorhaben in Burgau Ausgleichsflächen berührt, die für andere Baumaßnahmen angelegt worden sind. Zum Beispiel tangiert die Trasse einen Auwald, der als Ausgleich für den Bau der Straßenbahntrasse 2011 entstand. Das sind die Vorhaben im Detail: So soll die Rad-Alternative zur Talsteinstraße aussehen. Foto: Stadt Jena Jenaische Weiden als Umfahrung

des Schloss-Thalstein-Berges Zwischen Jena-Ost und Kunitz soll der neue Radweg Radfahrer näher an die Saale lenken. Ihnen bleibt damit die kleine Berg-Etappe hinüber zur Thalsteinstraße erspart. Bisher gibt es an der künftigen Trasse (680 Meter) nur einen Trampelpfad. An der Gartenanlage „Unterm Erlkönig“ existiert bereits ein Weg, der auf einer Länge von 560 Metern zur Fahrradstraße mit 3,50 Meter Breite wächst. Kritische Stimmen bezweifeln die Notwendigkeit: Wer das Erlkönig-Denkmal sehen will, werde ohnehin weiter auf der alten Route fahren, die autoarm sei. Und die Steigung sei für Radfahrer doch kein Problem. Kampfmittelverdacht auf den Mittelwiesen So soll die Rad-Alternative zur Talsteinstraße aussehen. Foto: Stadt Jena Wer in der Oberaue links der Saale radelt, der muss am Betriebshof des Nahverkehrs vorbei. Bisher geht das nur im großen Bogen am erlebnisarmen Gleisdreieck entlang. In Zukunft sollen Radler quer über die Mittelwiese zum Burgaupark fahren können. Für die Stadtverwaltung ist auch dieses Projekt ein Baustein zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit Jenas, weil es die Saaleaue aufwertet. Besonders der „Saaleschlenker“ soll optisch was hermachen und zum Entdecken der Saaleaue einladen. Knifflig ist neben den Naturschutzbelangen der Umstand, dass Teile der Mittelwiesen als „potenziell kampfmittelbelastete Fläche“ gelten. Hier fielen im 2. Weltkrieg Bomben und neben einer ehemaligen Flakstellung könnte noch Munition im Boden lauern. Gebaut wird zunächst von der Wiese bis zur Nasenspitze des Burgauparkplatzes auf einer Länge von 700 Metern. Im Bereich der Gartenanlage soll der Weg auf 150 Metern nur zwei Meter breit sein, um möglichst wenige Birken fällen zu müssen. Unter Brücken und durch Tunnel in Göschwitz Der geplante Radweg vom „Saalebogen“ nach Göschwitz führt über vorhandene Wege, die ausgebaut werden. Foto: Stadt Jena In Jena-Göschwitz geht es um den Ausbau des vorhandenen Weges, der etwa beim ehemaligen Wasserturm an der neugebauten Hochstraße beginnt und weiter saaleaufwärts bis zur Straße „Unter der Kirche“ in Göschwitz führt. Die Strecke ist insgesamt 660 Meter lang und führt vorbei an Fernwärmeleitungen, unter zwei Brücken hindurch und passiert zwei Unterführungen mit nur zwei Metern lichter Höhe. Diese Durchlässe an der Saalbahn und der Göschwitzer Straße werden nicht angefasst, weil alles dann viel teurer würde, Radfahrer werden zum Absteigen aufgefordert. Wie es im zweiten Bauabschnitt nach Jena-Maua weitergehen soll, möchte die Stadt Jena in enger Abstimmung mit der Deutschen Bahn klären.