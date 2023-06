Ab in die Ferien – Sommer in Jena

Jena. Jenaer Jugendzentren, Streetworker, Verbände und Vereine bieten sechs Wochen Sport, Spiel und Spaß. Wir stellen hier in den kommenden Tagen eine kleine Übersicht des vielfältigen Ferienprogramms der Stadt zusammen.

Es ist für Kinder und Jugendliche in Jena nahezu unmöglich, sich in den Sommerferien zu langweilen: Ferienfahrten an die Ostsee, internationale Austauschprogramme in die Türkei und nach Algerien, Freizeitparkbesuche, Workshopangebote ohne Ende von Graffiti über Tanz und Theater bis hin zum TikTok-Tag, offene Angebote, Partys und jede Menge Sport und Spiel werden in den sechs Sommerferienwochen für Kinder und Jugendliche angeboten – und zwar so kostengünstig, dass die Angebote für jeden offen stehen. Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die Straßensozialarbeiter, Jugendverbände, Vereine und Initiativen der Soziokultur haben in den vergangenen Wochen ein Ferienprogramm entwickelt, das alle jungen Menschen zwischen 6 und 20 Jahren ansprechen soll.

Es sind „sinnvolle, lebensweltnahe, vielfältige und kostengünstige Angebote“, sagt Thomas Schnabelrauch vom Team Team Jugendarbeit-Jugendsozialarbeit der Stadt. Er richtet gleichzeitig einen Dank an alle Mitarbeiter der Einrichtungen sowie an die Ehrenamtler, die mit diesen Ferienangeboten die „Lebensqualität der Kinder- und Jugendlichen in Jena steigern“.

Als Einstimmung auf die Ferien veranstaltet der Stadtsportbund vom 19. bis zum 30. Juni die 29. Sport-Spiel-Spaß-Wochen. Schülerinnen und Schüler aus Jena können jeden Tag verschiedene Sportarten ausprobieren und sich in verschiedenen Wettkämpfen messen, erklärt Udo Neumann vom Stadtsportbund. Basketball, Zweifelderball, Fußball: In verschiedenen Sportarten werden ab kommenden Montag Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Jenaer Schulen gegeneinander antreten und um den Stadtmeister-Titel kämpfen. Wie immer werde es auch ein großes Spielfest am Freitag, 30. Juni, auf dem Gelände des Universitätssportzentrums in der Oberaue 1 geben das als Abschluss und Höhepunkt der 29. Sport-Spiel-Spaß-Wochen viele sportliche Angebote bereithalte, so Neumann.

Auch die Jugendzentren der einzelnen Stadtteile stellten nun ihre Programme vor. Für viele Angebote sind noch freie Plätze vorhanden. Die zahlreichen offenen Angebote bedürfen keiner vorherigen Anmeldung. Wir haben online einige Ferientipps zusammengestellt, die in den nächsten Tagen weiter ergänzt werden.