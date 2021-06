Ab Samstag wieder musikalische Vespern in Jenaer Stadtkirche

Jena. Den Auftakt machen ein Kammer-Ensemble und das Junge Mitteldeutsche Vokalensemble

Nach einer halbjährigen pandemiebedingten Unterbrechung starten am Sonntag, 13. Juni, 18 Uhr, wieder die musikalischen Vespern in der Stadtkirche Jena.

„Die Sonntagsvespern haben uns im vergangenen Jahr viele wunderschöne inspirierende Momente geschenkt. Unsere Gemeinde ist froh darüber, dass sie stattfinden können und auch viele Künstler haben sich sehr darauf gefreut, wieder mitzuwirken,“ so Johannes Schleußner von der Offenen Kirche Jena. Den Auftakt macht am kommenden Sonntag das Junge Mitteldeutsche Vokalensemble unter Leitung von Fabian Pasewald. Es erklingen Werke von William Byrd, Gregorio Allegri, Max Bruch und Rihards Dubra. Die Andacht hält Stadtkirchenpfarrer Johannes Bilz. Bereits am Samstag um 17 Uhr wird in der Musikalischen Vesper in der Friedenskirche Kammermusik von Mozart, Schubert und Ravel zu hören sein. Es musizieren Peter Wiegand (Violine), Cornelius Herrmann (Violoncello) und Benjamin Stielau (Klavier).

Die Teilnehmerzahlen noch immer begrenzt und es gelten die AHA-Regeln. Der Eintritt ist bei beiden Vespern frei, am Ausgang wird eine Kollekte gesammelt.