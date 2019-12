Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jubiläumskonzert in Jena: Abba bis Zappa mit Quetschkommode

Das Akkordeonorchester Carl Zeiss Jena feiert sein 65-jähriges Bestehen mit Rock- und Poptiteln von gestern und heute. Mit von der Partie sind die Freunde aus den Orchestern Altenburg und Erfurt. Die Zuhörer erwartet am 16. Februar 2020 ab 16 Uhr im Volkshaus der gewohnte volle Klang mit dem Thüringer Landesorchester unter der Leitung von Conrad Haase.

Eigens für dieses Konzert schrieb Conrad Haase eine Reihe von Arrangements, die den Originalen möglichst nahe kommen. Deshalb werden die im Orchester verwendeten Zusatzinstrumente Elektronium und Synthesizer diesmal um E-Gitarre, E-Bass und moderne Drums erweitert. Das ermöglicht einen Sound, der den aufgeführten Titeln unterm Motto „Abba bis Zappa“ stilistisch entspricht.

Was wäre schon Freddie Mercurys „We Are The Champions“ ohne die singende Gitarre von Brian May oder Joey Tempests „The Final Countdown“ ohne die Drumspassage vor dem Gitarrensolo?

Im Programm stehen weiterhin Titel von Paul McCartney, Michael Jackson, Jon Bon Jovi und Nik Kershaw, aber auch Hits aus der jüngeren Zeit und ein Udo-Jürgens-Medley.

Eintrittskarten für den Konzertbesuch eignen sich gewiss als Weihnachtsgeschenk. Karten sind in der Tourist-Information Jena und an der Abendkasse erhältlich.