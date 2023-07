Am Montagabend, 24. Juli, gingen die Lichter aus.

Abgebrochener Ast war Auslöser des Stromausfalls in der Region südlich von Jena

Rothenstein. Rothenstein und Umgebung waren für längere Zeit ohne Strom.

Der Energieversorger TEN Thüringer Energienetze informiert über einen Stromausfall, der am Montagabend die Region südlich von Jena betraf. Dies hatte bei betroffenen Kunden Fragen ausgelöst, da die Situation unklar erschien.

Wie eine Sprecherin des Energieversorgers mitteilte, war die Störung am Montag um 20.52 Uhr eingetreten. Bei einem Gewitter mit Böen war ein Ast abgebrochen und in eine Mittelspannungsfreileitung gefallen. In Rothenstein, Maua und Ölknitz gingen daraufhin die Lichter aus. Die Störung habe anderthalb Stunden angedauert. „Durch eine Netzumschaltung waren alle Kunden 22.20 Uhr wieder versorgt“, hieß es von TEN.

Kunden des Versorgers hatten die Unterbrechung länger in Erinnerung. Es war von einem etwa vierstündigen Stromausfall die Rede. Dazu wurden auch die Feuerwehren von Rothenstein und Umgebung alarmiert. Worin die Ursache bestand, war zunächst nicht bekannt, so dass Kunden bei der Zeitung nachfragten.