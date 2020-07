Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abgespecktes Bürgerbudget für Jena auf dem Weg

Der Stadtrat von Jena hat geschlossen dem Bürgerbudget in Höhe von 25.000 Euro zugestimmt. Aufgrund der finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt durch die Corona-Pandemie ist es allerdings nicht möglich, die ursprünglich geplanten 100.000 Euro einzusetzen.

Das in der Höhe veränderte Budget muss in diesem Jahr mit einem veränderten Regelwerk durchgeführt werden. So können Vorschläge mit maximalen Gesamtkosten bis zu 5000 Euro (2019: 10.000 Euro) eingereicht werden. Es können nach Angaben der Verwaltung nur Vorschläge realisiert werden, die sich entweder im öffentlichen Raum oder aber öffentlich zugänglichen Bereichen befinden oder der Allgemeinheit kostenfrei zugänglich sind. Der Auftakt zum Bürgerbudget steht nach der Sommerpause zum 31. August an. Bis dahin sind alle Information auf der Homepage der Stadt einzusehen.

Zustimmung für das diesjährige Bürgerbudget gab es auch einstimmig im Beirat Bürgerbeteiligung, der nach längerer Pause wieder getagt hat. Der Beirat hat sich darauf geeinigt, noch drei weitere Sitzungen in diesem Jahr durchzuführen: am 29. September, 13. Oktober und am 1. Dezember.