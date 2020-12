Abschied auf Raten in der Jenaer Lokalredaktion

Er kennt in Jena Hinz und Kunz und ihn kennen sie alle auch - seit 33 Jahren ist Michael Groß als Lokalreporter der Jenaer Zeitungen in der Saalestadt unterwegs. Jetzt geht der dienstälteste Zeitungsredakteur Jenas in den Ruhestand. Die Kollegen, hier Angelika Schimmel, verabschiedeten sich in Raten, eine Feier soll nach Corona nachgeholt werden.

Jena. Obwohl Michael Groß nur ein Zugezogener ist, kennt er Jena besser als mancher Jenenser.

Zwischen Eichplatz und Allendeplatz, zwischen Ammerbach und Zwätzen gibt es kaum eine Straße, deren Geschichte er nicht erkundet und deren Geheimnisse er nicht gelüftet hat. Was aber auch kein Wunder ist, denn seit er 1987 als Redakteur bei der Jenaer Tageszeitung, damals noch „Volkswacht“ anheuerte, ist er täglich in der Stadt unterwegs, um als Reporter Geschichten zu sammeln, die seine Leser interessieren könnten.

Er beobachtete die Jenaer in der aufregenden Vorwendezeit, beschrieb Schicksale aus den Wendejahren und dokumentierte den Wandel einer ganzen Stadt bis hin zum Aufstieg Jenas zur Thüringer Boomtown. Dabei standen in seinen Reportagen und Berichten immer die Menschen im Vordergrund - oft nicht die in den Hauptrollen, sondern die, die in den kleinen Nebenrollen agieren, ohne die das "Stück" jedoch kaum gelungen wäre. Den engagierten Fuchstürmlern, Lobdeburgern und anderen Vereinen gehörte dabei seine Sympathie ebenso wie den Sailing Kids und Ehrenamtlern in den Jenaer Stadtteilen, wie den Schauspieltruppen des Theaterhauses oder der Kinderkrebshilfe.

Deshalb erreichten ihn immer wieder auch Hilferufe von Lesern – und sogar von Kommunalpolitikern, die ein Problem an die Öffentlichkeit bringen wollten. Weil ein Bericht in der Zeitung eben manchmal etwas in Bewegung bringt. Oft hat das geklappt, und oft hat so auch ein herrenloses Kätzchen ein neues Zuhause gefunden, weil seine Geschichte erst den Schreiber und dann den Leser gerührt hat.

Jördis Bachmann folgt Michael Groß in der Jenaer Lokalredaktion.

Doch jetzt wird der dienstälteste Redakteur der Jenaer Tageszeitungsredaktion sein Notizbuch und den Laptop zuklappen. Er verabschiedet sich nach 47 Berufsjahren, von denen er 42 Jahre der Ruhepol in einem oft hektischen Redaktionsbüro war, in den eigenen Ruhestand.

Seinen Platz in der Redaktion wird zu Jahresbeginn Kollegin Jördis Bachmann einnehme, die nach einer Zwischenstation als Blattmacher am Newsdesk nun wieder als Reporterin in Jena unterwegs sein wird. Sie hat das gleiche Faible wie ihr Kollege Michael Groß für die Kultur, für soziale Geschichten und für die Menschen ihrer Heimatstadt. Die Leser können sich also auf eine neue Handschrift in ihrer Zeitung freuen – und auch auf Fortsetzungen der Serien von Micha Groß über geschichtsträchtige Jenaer Plätze oder interessante Menschen. Denn als Freier Mitarbeiter bleibt er der Zeitung erhalten. So ganz ohne Schreiberei kann wohl ein Vollblutjournalist seinen Ruhestand nicht genießen.