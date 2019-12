Abschied für Jenaer Unternehmer mit Rekord-Spende

Geradezu legendär sind sie – die Versteigerungen nach amerikanischer Art, die der Jenaer Unternehmer Klaus Gierke Jahr für Jahr in der Vorweihnachtszeit im Rahmen von Dankeschön-Veranstaltungen – oder wie mancher auch auf Neudeutsch sagt: Thanksgiving – organisiert. Dieses Mal gab es sogar einen Spendenrekord.

Nachdem es 2018 mit diesen Jahresabschluss-Feten der Firma „Wohnbau Konzept Klaus Gierke“ mal eine Pause gegeben hatte, sorgte nun wieder eine solche Veranstaltung mit den Mitarbeitern, Partnerfirmen und Kunden für einen Paukenschlag. Denn am Ende stand eine Spende von 10.000 Euro für krebskranke Kinder in Jena.

Dieser Erlös geht komplett an die Kinderhilfestiftung Jena – ein Verein, der 1990 von dem Jenaer Kinderarzt und langjährigen Direktor der Kinderklinik, Felix Zintl, gegründet worden war und seitdem Spenden sammelt für ständige Verbesserungen der medizinischen und sozialen Betreuung von krebskranken Kindern. Dadurch konnte schon so mancher Kauf moderner Medizingeräte ermöglicht werden.

Außerdem finanziert die Kinderhilfestiftung derzeit auch die Arbeit von zwei zusätzlichen Kinderärzten an der Jenaer Uni-Kinderklinik.

Klaus Gierke legt 3830 Euro drauf

Doch zurück zu den beliebten Versteigerungen. Bei denen gab es in den vergangenen Jahren ja viele interessante Dinge zu ersteigern wie Trikots mit Unterschriften von Sport-Promis oder auch von Künstlern der Region gemalte und gestiftete Bilder.

Alles kam unter den Hammer und brachte Spendengelder. Dieses Mal stand nur ein Objekt zum Versteigern bereit – eine Luft-Aufnahme von Jena. Schon im Vorfeld der Versteigerung hatte es Spenden für die Versteigerungsaktion in Höhe von 3000 Euro gegeben, vor allem von Partner-Firmen, so auch 1000 Euro von Gierkes Nachfolgebetrieb, der Wohnbau Konzept Jena GmbH.

Bei der Versteigerung kamen dann noch einmal 3170 Euro zusammen. Und weil Klaus Gierke ein Mensch mit viel Herz für Kinder ist, entschloss er sich, die restlichen 3830 Euro draufzulegen, damit der Spendenbetrag von 10.000 Euro zusammenkam.

So konnte Gierke am dem Abend voller Stolz verkünden, dass er in all den Jahren insgesamt schon 110.000 Euro an Spenden für die Kinderhilfestiftung einwerben konnte.

Klaus Gierke nimmt den Hut

Es war aber auch ein ganz besonderer Abend, in dessen Atmosphäre etwas von großem Abschied lag. Schließlich war es die letzte Thanksgiving-Veranstaltung, die Klaus Gierke initiiert hatte.

Bereits im Frühjahr hatte er die von ihm seit 1993 als Einzelunternehmer geführte Firma abgegeben. Daraufhin entstand die Wohnbau Konzept GmbH, deren Geschäftsführer der bisherige Mitarbeiter von Gierke, der Bauingenieur Jan Kaczinski, wurde. Gesellschafter sind die Baufirma Streicher und die Familie Tietze.

Für Gierke ist es ein Abschied mit lachendem und weinendem Auge. Der 68-Jährige, der einst Mathematik studierte, dann als Mittel- und Halbschwergewichts-Ringer vom Sportclub Motor Jena 1976 einen 4. Platz bei der Europameisterschaft errang, später Sportreferent im Kombinat VEB Carl Zeiss Jena war und schließlich 1991 als Versicherungsvermittler den Sprung in die Selbstständigkeit wagte, bleibt der Firma als Berater vorerst erhalten.

Wenn Gierke heute zurückblickt, dann kommt ihm alles wie ein Märchen vor. „Ich hatte damals kaum Erfahrungen mit Bauplanungen, Bauleitung und Bauüberwachung und gründete ein Unternehmen für all diese Dinge“, erzählt er. „Ich muss irgendwie einen Schutzengel gehabt haben. Praktisch gesehen habe ich ja auch bis heute Schutzengel, nämlich meine Frau Sybille und auch meinen Sohn Robert!“

In der Tat ist aus der Firmengründung 1993 bis heute ein leistungsstarkes Unternehmen geworden, das in Jena und in der Region Baugeschichte mitgeschrieben hat. Viele Eigenheimbauer haben ihren Traum von den eigenen vier Wänden mit Hilfe von Gierke erfüllen können.

Auch weiterhin bestehe nach Ansicht Gierkes ein großes Interesse von Menschen, Eigenheime und Mehrfamilienhäuser in Jena zu bauen. Auch wenn die bezahlbaren Bauflächen hier immer knapper werden, dürfte seinem Nachfolgebetrieb mit dem von Gierke immer hoch geschätzten Team die Arbeit nicht ausgehen, zeigt er sich überzeugt.

Infos zum Unternehmen

Das Unternehmen „Wohnbau Konzept Klaus Gierke“ und der im April gegründete Nachfolgebetrieb haben seit dem Jahr 1993 bereits 643 Bauprojekte in der Betreuung.

Davon sind fast 600 mit insgesamt 809 Wohnungen fertiggestellt worden.

Das vom Unternehmen organisierte Baugeschehen umfasst bis heute etwa eine Gesamtsumme von 150 Millionen Euro.

Über 500 Baufinanzierungen wurden vermittelt und 396 Grundstücke für Bau-Interessenten gefunden.

Spuren hinterlassen hat Gierke mit neuen Wohnhäusern unter anderem im Himmelreich, in Jena-Ost, am Magdelstieg, im Nordgebiet, im Umfeld von Jena und jüngst vor allem am Hausberg.

Im zu Ende gehenden Jahr stellte Wohnbau Konzept 15 neue Wohnhäuser fertig. Weitere sollen am Hausberg, in der Erfurter Straße und in der Buchaer Straße im kommenden Jahr entstehen.

Erstmals wird das Unternehmen auch tätig beim Bau eines Bürogebäudes mit Produktionshalle im Gewerbegebiet „Jena21“.