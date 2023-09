Achtung, Achtung, dies ist eine Probewarnung in Jena

Auch die Feuerwehr-Sirene in Jena-Zwätzen wird am 14. September ertönen.

Jena. Es wird laut: Jena wird sich am 14. September am bundesweiten Warntag beteiligen.

Alle 21 digitalen Sirenen werden am Donnerstag, 14. September, ab 11 Uhr in Jena ertönen, die Stadt beteiligt sich am bundesweiten Warntag. Sechs Töne von jeweils fünf Sekunden mit jeweils fünf Sekunden Pause werden zu hören sein. Danach erfolgt folgende Sprachdurchsage über die Sirenen: „Achtung! Achtung! Hier spricht die Stadtverwaltung Jena. Dies ist eine Probewarnung zum bundesweiten Warntag 2023. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.“ Die Durchsage wird einmal wiederholt, teilt die Stadt Jena mit.

Zum Abschluss wird durch die Sirenen der Stadt um 11.45 Uhr die Entwarnung erfolgen (eine Minute Dauerton). Im Anschluss erfolgt die Durchsage: „Achtung! Achtung! Hier spricht die Stadtverwaltung Jena. Dies ist die Entwarnung zum bundesweiten Warntag 2023. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.“ Auch über Social Media und die städtische Webseite jena.de werden die Jenaer Bürgerinnen und Bürger über den Warntag informiert.

Während der offiziellen Warnzeit ist zudem unter der Telefonnummer 03641/49-3714 eine Bürger-Hotline geschaltet, um Fragen aus der Bürgerschaft zu beantworten. Es wird gebeten, keine Fragen über die Rettungsleitstelle abzugeben.

Zweiter Test zum Cell Broadcast – Warnnachrichten auf das Handy

Zum zweiten Mal wird dieses Jahr auch Cell Broadcast getestet. Hierbei handelt es sich um eine Warnnachricht, die über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) direkt auf das Handy geschickt wird. Eine Übersicht, welche Geräte empfangsfähig sind beziehungsweise welche Voraussetzungen bestehen, um Cell-Broadcast-Nachrichten zu erhalten, liefert die BKK auf ihrer Webseite.

Die Probewarnung wird von der nationalen Warnzentrale im BBK an alle Warnmultiplikatoren geschickt, die am Modularen Warnsystem (MoWaS) angeschlossenen sind. Hierzu gehören beispielsweise Rundfunksender und App-Server. Sie versenden die Probewarnung wiederum in ihren Systemen bzw. Programmen an Endgeräte wie Radios und Warn-Apps.

Hintergrund zum bundesweiten Warntag

Der Warntag ist ein deutschlandweiter Aktionstag, der vom BBK organisiert wird. Ab 11 Uhr testen Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel. Ziel ist es, technische Abläufe auf ihre Funktion und mögliche Schwachstellen hin zu überprüfen, gegebenenfalls zu verbessern und die Bevölkerung hinsichtlich der verfügbaren Warnmittel wie Sirenen, Warn-Apps und digitalen Werbeflächen zu sensibilisieren.

