Adventliche Konzerte in Wichmar und Thalbürgel

Wichmar/Thalbürgel Zwei vorweihnachtliche Veranstaltungen stehen in einer Dorfkirche und einer Klosterkirche auf dem Programm.

Der Verein Lebendige Dörfer lädt am Freitag, 22. Dezember, ab 17 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die Kirche in Wichmar ein. Im Anschluss soll der Abend bei Glühwein und Punsch ausklingen. Das musikalische Programm gestalten der Dorfchor Wichmar, der Rhythmuschor Würchhausen und die Blasmusik von Öppet Hus. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Madrigalkreis konzertiert in Klosterkirche

Der Madrigalkreis der Jenaer Philharmonie spielt bereits am Freitag, 15. Dezember, in der Klosterkirche Thalbürgel. Beginnend um 19 Uhr, leitet der klösterliche Gesang „Veni, veni Emanuel - Komm, komm Immanuel“ thematisch das Konzertprogramm von Berit Walther. Er stellt die sieben Antiphonen aus der Hand von Arvo Pärt in der Fassung von 1991 in den Mittelpunkt. Um diese herum ordnete sie Motetten, Choräle und Hymnen, die thematisch den Geist der jeweiligen weisheitlichen Bekenntnisse der Antiphonen aufnehmen.

Unter den ausgewählten weihnachtlichen Gesängen finden sich Kompositionen von David N. Childs (1997), immer wieder von Michael Praetorius (unter anderen „Es ist ein Ros entsprungen“), Albert Becker, Johann Pachhelbel (Magnificat) und Volker Bräutigam.

Karten sind erhältlich über www. klosterkirche-thalbuergel.de oder unmittelbar an der Abendkasse erwerben. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet.