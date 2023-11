Advents-Termine und Konzert: Meldungen aus Dornburg-Camburg

Frauenprießnitz/Zöthen/Großlöbichau Diese Veranstaltungen gibt es rund um Dornburg-Camburg zum ersten Advent.

Zum ersten Adventswochenende gibt es rund um Dornburg-Camburg mehrere Termine. Hier ein Überblick:

Blech trifft Orgel in Frauenprießnitz

Zum traditionellen Konzert „Blech trifft Orgel“ mit der Brassband Blechklang aus Jena wird an diesem Sonntag, 3. Dezember, in die Klosterkirche St. Mauritius in Frauenprießnitz eingeladen. Beginn ist um 15.30 Uhr und damit 30 Minuten später als im Jahresprogramm abgedruckt. In der Pause würden Punsch, Glühwein und Plätzchen angeboten.

Tickets gibt es in der Touristinfo in Jena, in der Tischlerei Schenke in Frauenprießnitz oder an der Tageskasse, heißt es.

Adventsmarkt in Frauenprießnitz

Zu einem Adventsmarkt wird an diesem Samstag, 2. Dezember, um 14 Uhr in das Rentamt von Frauenprießnitz eingeladen. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft Rentamt.

Geboten würden ein stimmungsvoller Rahmen, Speisen vom Rost und aus dem Holzbackofen, weihnachtliches Gebäck, Kaffe und Punsch. Der Weihnachtsmann bringe zudem Überraschungen für die kleinen Gäste mit.

Adventsausstellung in Zöthen

Der Pflanzenhof Zöthen veranstaltet an diesem Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, seine Adventsausstellung Geöffnet ist diese von 9 bis 18 Uhr beziehungsweise 9 bis 16 Uhr.

Laut Pflanzenhof-Chefin Carola Rosenhahn können erste Weihnachtsbäume und Adventskränze begutachtet sowie eigene Krränze gebastelt werden. Die kulinarische Versorgung sei mit Speisen vom Rost, Suppe, Keksen sowie Glühwein und Punsch gesichert.

Konzert in Großlöbichau

Der Singekreis Großlöbichau veranstaltet am Sonntag, 3. Dezember, in der Sankt Bartholomäus-Kirche ein weihnachtliches Konzert. Los geht es um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

„Auch wenn die Kirche nicht beheizt ist: die Gesänge werden uns das Gemüt erwärmen und die warmen Decken, Glühwein und Weihnachtsplätzchen den Leib“, heißt es in der Ankündigung.